【武漢肺炎】外交部載鑽石公主號港人旅巴　橫額「走，咱們回家」

首批獲准離開「鑽石公主號」的港人，在晚上10時開始在日本橫濱落船，他們會由旅遊巴接載到東京羽田機場，再乘坐專機回港，預計明早6時抵香港機場。外交部駐香港特別行政區特派員公署晚上在facebook發貼文表示，公署副特派員宋如安、與中國駐日大使館參贊兼總領事詹孔朝、保安局副局長區志光及入境處處長曾國衛在現場負責指導撤離工作。 貼文更附上數張圖片，其中有接載港人的旅遊巴相片，旅遊巴的右上角貼上「香港入境處」的標示，車頭中間位置更掛起一幅寫上「走，咱們回家」的橫額，相當吸睛。

公署副特派員宋如安和曾國衛等人均在日本橫濱現場跟進港人的落船工作。（外交部駐香港特別行政區特派員公署facebook）

該貼文表示，在當地晚上11時，有獲准離開的香港乘客陸續從郵輪下船，並指「該批香港同胞即刻乘坐使館協調的大巴前往東京羽田機場，並在特區政府安排下乘坐包機連夜返港。」文末更稱，「祝願所有香港乘客們都早日平安回家！偉大祖國永遠是中國人民的堅強后盾！」

從貼文中的相片可見，公署副特派員宋如安和曾國衛等人均在日本橫濱現場跟進港人的落船工作。其中宋如安佩戴了眼罩和N95口罩，而曾國衛則戴了外科口罩。