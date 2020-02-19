【鑽石公主號】增至621人染疫　日本研究所認為乘客隔離前已染病

停泊在日本橫濱海域的郵輪「鑽石公主號」，2月19日再新增79宗船上人員感染新型冠狀病毒的個案，全船感染者累計至621人。 外界質疑日本政府安排全船人員在海上隔離檢疫14天的做法，甚至懷疑部分乘客可能是在隔離期間感染病毒、「無病變有病」，日本國立感染症研究所2月19日則公布分析結果，認為確診乘客是在隔離前已經感染病毒。

共同社報道，日本國立感染症研究所2月19日公布對531宗確診病例的分析結果，研究所指出，乘客集中在2月6日至9日出現症狀，認為「這是5日起採取留在房間措施（即隔離）之前已經感染的明顯證據」。

研究又指，新增確診數字之後有所下跌，認為此表明隔離措施有效減低乘客之間的傳播。

全船起碼17%人染疫

隨着鑽石公主號2月19日當天新增79人確診，累計感染者升至621人。以全船本來合共3711名乘客及船員計算，621宗確診意味全船有起碼17%人員染疫。

日本政府亦公布截至2月18日的感染者統計資料，當時累計有542人確診，他們來自27個不同地區，其中以日本（247人）最多，其次為美國（77人）、加拿大（45人）等。

感染者年齡以79至79歲最多（235人），其次為60至69歲（129人）及80至89歲（53人），須注意的是，該船本身就以高齡乘客為多，約80%乘客為60歲或以上。

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