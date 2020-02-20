【武漢肺炎】攬下爸爸？曾國衛鄭泳舜機場閒談：你老竇叫我睇住你

逾300名港人滯留日本橫濱的「鑽石公主號」，港府昨晚（20日）派出第一架包機接載「鑽石公主號」約100人返港。民建聯立法會議員鄭泳舜近日到日本協助滯留港人，「日本通」、民主派中西區區議員葉錦龍亦有到日本提供協助，並與多名日本眾議員會面。 葉錦龍昨晚於東京羽田機場直播期間，拍到入境處處長曾國衛與鄭泳舜「密密斟」，曾國衛離開時向鄭笑稱：「你老竇（鄭錦鐘）叫我睇住你，佢幾鬼擔心你。」

曾國衛（左）與鄭泳舜在羽田機場交談。（鄭泳舜Facebook圖片）

參選時「攬下爸爸」成熱話

片段中，曾國衛與鄭泳舜先談及「鑽石公主號」的情況，曾離開時向鄭笑稱：「你老竇（鄭錦鐘）叫我睇住你，佢幾鬼擔心你。」曾國衞隨保安局副局長區志光連日參與包機行動，現仍身處日本，爭取簡化羽田機場離境程序等。

鄭泳舜父親鄭錦鐘香港著名商人，創立上市公司偉仕控股，亦是活躍於港、澳兩地賽馬會的馬主。鄭錦鐘曾任多項公職，包括保良局主席、中央政策組非全職顧問等、安徽省和汕頭市政協，2014年獲時任特首梁振英頒發銅紫荊星章。

2018年1月，出戰立法會九龍西補選的鄭泳舜舉行造勢大會，同為九龍西議員的民建聯蔣麗芸在台上向鄭泳舜「教路」，著他要「攬下爸爸」，「走埋去攬吓爸爸，呢個動作要做嘅」，不過惟這個「提示」意外地直播出街，成為城中熱話。

鄭泳舜在競選造勢時被前輩蔣麗芸提醒「攬爸爸」，引發網民熱議。

民建聯立法會議員鄭泳舜到日本協助滯留港人。（鄭泳舜facebook）

葉錦龍晤多名日本國會議員



曾國衛與鄭泳舜寒暄過後，葉錦龍即上場與曾國衛對質，質問為何當局一直未有回應民主派就「鑽石公主號」的查詢。葉錦龍稱，香港駐東京經濟貿易辦事處收到其電郵，但仍沒有回覆，並拒絕安排會面，但又與建制派議員「攬頭攬頸」。

鄭泳舜事後在Facebook發文，指自己不怕中傷，「我是全心全意支援在日求助港人，幫到幾多得幾多，可以做也盡力做，只望全部港人平安回家」，又不點名批評有人搞事，「在機場又遇到一些想推翻及破壞我努力的反對派人士」。

葉錦龍日前在日本眾議院與多名日本國會議員會面，表達對「鑽石公主號」上香港人的情況及擔憂，希望由國會議員向政府提出，圓滿處理鑽石公主號郵輪上的包括香港人的訴求。

葉錦龍亦就口罩供應提出關注，希望日本滿足國內需求後，能夠嘗試協助聯絡一部份的廠商，直接讓香港政府、議會、醫院或公司購買口罩回港作支援，葉引述議員指，由於日本政府已推出措施支援企業生產口罩，在本月間多增加月產一億個口罩產能，以確保日本國內的口罩生產足夠應付接下來的花粉症季節及武漢肺炎，若剩餘的口罩供應，是有協助的空間。