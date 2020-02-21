【武漢肺炎】滯留湖北港人憂BB斷奶粉、公屋沒收　梁美芬促支援

武漢疫情於內地肆虐，湖北省更採取封城措施以避免疫情向其他省市蔓延，惟兩千五百名港人因該封城措施而滯留於湖北省三十個城市。 經民聯立法會議員梁美芬今日（21日）召開記者會，稱她收到五十個滯留港人求助個案，牽涉一百位港人，年紀最少是只有七個月大的嬰兒，最大為七十歲的老人。她稱有些滯留當地的港人買不到糧食，包括買不到足夠奶粉餵哺嬰兒，情緒開始不穩定，呼籲政府盡快聯絡及提供支援。

梁美芬於記者會上播放兩名滯留港人的求助片段。（劉錦華攝）

梁美芬於記者會上播放兩名滯留港人的求助片段，當中滯留在咸寧市的畢女士稱，本身買了初三的車票返港，但後來村與村之間的路被封，不能離開；糧食方面暫時可以應付得到，村內也未有人受感染。她引述當地公安局的消息指，她要有健康證明及由港府發出的邀請函才能返港，惟未有解釋該邀請函的意思。畢女士又指，港府沒有主動聯絡她，並表示擔心在港的兩個小朋友，望能盡快回港。

滯留於松滋市的張先生則稱，當地政府答不到何時會放鬆封城措施，對此十分擔憂。他又稱，他需要按期交公屋租金及煤氣費等費用，擔心如果滯留湖北數月，會被房屋署收回公屋，而且無法返港工作，也無法得到收入。

梁美芬批評，港府與滯留湖北港人及內地相關部門溝通不足夠，亦估計港府武漢辦的人員不足以照顧滯留港人。她認為港府有條件向他們提供協助，不能「掉低佢地」。她又認為政府要向當地港人開誠布公，「坦誠做過乜，做唔到乜」，認為坦誠態度可以令當地港人有希望，而非無人理會。

▼武漢封城情況▼

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梁美芬又建議港府增設「個案主任」，嘗試在香港支援滯留港人，如照顧他們的家人。她更提議港府可分批及少量地安排當地港人回港，先照顧問較逼切的個案，經測試後如果健康狀況適合就應該協助他們返港，隔離中心「收留到幾多就幾多」。梁稱，香港合共有五十多個受公帤資助或沒有資助的營地，但現時僅有兩個被改為隔離營，認為應主動聯絡。她又指弱勢政府應用誠意令市民理解抗疫行動，呼籲政府坦誠交待抗疫種種措施的進展。