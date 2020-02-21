【武漢肺炎】密閉的士易播毒　醫生籲開車窗　使用銀紙應注意兩點

本港日前首度有的士司機確診感染，並曾於發燒期間接載乘客，惹起社會關注公共交通工具的播毒風險。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，的士屬密閉空間，提醒司機開啟空調系統時切勿調至「循環」模式，可行情況下應開窗。他又指，紙幣多人接觸容易傳播病毒，接觸後緊記保持雙手清潔。感染及傳染病科醫生曾祈殷提醒市民可盡量使用電子錢包，又呼籲乘坐公共交通工具時，在可行情況下應開窗。

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超（資料圖片）

昨日（20日）一名58歲的士司機確診感染新型冠狀病毒，他自本月8日起有咳及發燒，期間仍照常開工。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，的士屬於密閉空間容易傳播病毒，建議司機於開啟空調時切勿調至「循環」風向模式，而於可行情況下應盡量打開車窗，令空氣流通。不過，他提醒於開窗的同時應避免單向吹風，否則病毒容易通過飛沫由一人吹向另一人。此外，不論乘客或司機於車廂內應佩戴口罩。

醫生呼籲市民乘坐的士時，應盡量打開所有車窗。（資料圖片）

口水數銀紙增播毒風險

由於近日有快餐店一粥麵的收銀員同樣確診，惹起對銀紙播毒的憂慮。梁子超說，現金屬於多人共用的物品，假如銀紙上有病菌病毒，容易經由接觸沾染，「無論膠面、紙質定金屬都有機會。」由於酒精等消毒液會滲透到紙幣的纖維中，未必能有效殺死表面的細菌，因此梁子超建議應減少使用紙幣，用完後亦應徹底消毒雙手，切勿直接接觸眼口鼻。他又提到，不少人會用手指沾口水再數銀紙的習慣，他警告會增加傳播病毒風險，應盡快去除陋習。

感染及傳染病科醫生曾祈殷表示，銀紙非唯一的傳播媒介，病毒可透過手部接觸等傳染，但同樣指出銀紙上含有細菌，建議盡量使用電子錢包、八達通等付款。此外，他又建議市民乘坐公共交通工具應盡量打開所有窗，在可行情況下保持車廂內空氣流通，並應戴上口罩。