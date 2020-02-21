【武漢肺炎】謝偉銓接獲7萬個口罩捐贈　轉贈業界、清潔工及保安

在新型武漢肺炎的陰霾下，市面的防疫用品搶購潮持續，當中口罩更是「一罩難求」，除了政府承諾會繼續進行全球搜購，民間亦不乏有心人主動從不同渠道覓得口罩與基層共享。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓就在兩周內，先後接獲逾7萬個口罩的熱心捐贈，自上周起前往逾200 間公司為業界免費派發口罩，而其餘的口罩將會贈送予前線清潔工、保安員及長者，希望能一解其燃眉之急。

謝偉銓前往多條公共屋邨，派發口罩予前線清潔工及保安員。（謝偉銓提供）

得到各業界的熱心捐贈下，謝偉銓在兩周內先後接獲逾7萬個口罩，自上周起親身前往逾200 間公司，為業界免費派發口罩，相信會足夠派發予建築、測量、都市規劃及園境界共400 多間公司；而其餘的口罩將會贈送予前線清潔工、保安員及長者。

謝偉銓前往長沙灣、石硤尾、橫頭磡等多條公共屋邨，派發口罩予前線清潔工及保安員，表示眼見他們收到口罩時的喜悅，深感社會對於口罩的需求仍然殷切；亦有長者反映多次排隊輪候，亦未能成功購得口罩。有見及此，謝偉銓計劃再到其他地區的屋邨，繼續派發口罩，望能一解基層的燃眉之急。

自由黨榮譽主席田北俊昨晚（20日）亦有到上水快閃派發口罩，共計1萬個，並解釋自己沒有預先公布詳情的原因，是不想市民在寒風中排隊。

▼口罩搶購情況▼