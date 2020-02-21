【武漢肺炎】至少45港人學生困湖北　葉建源：學校統計7人在武漢

政制及內地事務局局長聶德權周三（19日）在立法會表示，2,000多名滯留湖北港人中，據其紀錄，共有3位學生滯留在武漢市。但教育界議員葉建源向部分學校查詢後，發現身在武漢的學生其實有7名。 葉建源指，暫時40多間學校向他表示，合共45名學生正身在湖北，包括22位中學生、22位小學生、1位幼稚園學生，當中部分學校已向他提供學生資料，他整理完有關學生名單後，會交給政府跟進，要求當局盡快計劃撤離港人。

葉建源指，有40多間學校向他表示，合共45名學生正身在湖北，包括22位中學生、22位小學生、1位幼稚園學生。（周禮希攝）

葉建源估計，港府或者沒有特別就學生的類別分類，加上當地資訊並不流通，因此得出學生人數的錯誤資料。除了武漢的7名學生，葉建源指，另外38位學生分布在荊州、宜昌、襄陽、黃岡等地方。他指，這些學生絕大多數與家人或內地親友同住，大部分都表示身體無大礙，最希望能盡早回港。

葉建源指，據其了解，滯留人士大多數在農曆年假期時回鄉探親，在資訊並不流通的情況下，趕不及封城之前離開。

有學生未能接受網上教學 對學習造成影響

至於特別需要方面，葉建源指，個別學生或其家長是長期病患者，需要長期服藥、覆診，擔心有人健康因而受影響。學習方面，葉建源指，不少學生未能接受網上教學，亦未能取得網上功課，對學習造成一定影響。

葉建源呼籲港府盡快撤走滯留湖北的港人，照顧年幼的學童，並特別考慮須趕回港參加文憑試的考生。