【武漢肺炎】民調指逾兩成市民重用口罩　近一成用三日或以上

武漢發炎在本港肆虐，早前本港更出現搶購口罩潮，在口罩供不應求的情況下，坊間更流傳重用口罩及蒸口罩等方法。香港民意研究所今日（21日）發表研究報告，指合共有25.1%受訪市民會一個口罩用多於一日，甚至不用口罩。另外有12.2%受訪市民會每日用多於一個口罩。

香港民意研究所於過去15日（本月5日至20日）抽取10,405個受訪者，訪問他們使用口罩及其他防疫物資的情況。 調查發現有61.4%的受訪者每日使用一個口罩，每日使用兩個的有9.9%，三個或以上的有2.3%受訪者。另外，有15.7%受訪者表示會將一個口罩用兩日，一個口罩用三日或以上的有8.4%。

調查顯示，市民平均口罩存量足夠37日使用，但亦有4.8%受訪者表示儲備僅夠一星期或不足一星期。（資料圖片）

4.8%人儲備不足一星期 57.9%人稱最需要口罩

此外，在20,452位受訪者中，平均每名受訪者有37.2日的口罩儲備，當中有4.8%受訪者表示儲備僅夠一星期或不足一星期。而具備一個半月或以上儲備的受訪者則佔27.7%。抗疫物資方面，有57.9%受訪者表示現時最需要口罩，需要酒精搓手液的只有30.5%受訪者。

立法會醫學界議員陳沛然表示，新型冠狀病毒是經過飛沫傳播，對於坊間自製口罩的做法，他稱自製口罩沒有防水層，故此即使戴住口罩呼吸也會吸到飛沫。