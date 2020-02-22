【武漢肺炎】姚思榮：旅遊界市道如冰封　批機管局未做好社會責任

在新型武漢肺炎的陰霾下，本港各行各業步入寒冬，當中以旅遊業、飲食業及零售業首當其衝受到重創。立法會財委會昨日（21日）通過300億元「防疫抗疫基金」撥款，以幫助部分業界度過經濟下行的艱難時刻。 飲食界、旅遊界、航運交通界等的代表今日（22日）出席電台節目時，均表示對本港經濟狀況仍甚為憂慮，旅遊界立法會議員姚思榮指，很多同樣受疫情影響的行業未能受惠，形容在經歷反修例風波及疫情後，猶如「冰封」了業界的市道。他又批評機管局作為政府機構，未有肩負起社會責任，與業界共渡時艱。

肺炎疫情零售業寒冬，2月18日多個商戶罷市，要求商場減租共渡時艱。沙田新城市廣場多個商戶落閘，客流非常少。（資料圖片／盧翊銘攝）

各業界的立法會議員今日出席商台節目《政經星期六》，代表飲食界的自由黨張宇人表示，受早前反修例事件影響，加上疫情持續，形容業界目前面臨的困難慘不忍睹。早前中銀香港宣布因應疫情，推出「還息不還本」的安排，其後獲各大銀行仿效，張宇人呼籲其他小型銀行響應。

姚思榮：旅遊市道如「冰封」

旅遊界姚思榮稱，業界在去年的反修例風波下，出入境旅遊已大受影響，原想利用農曆新年追回過去大半年的生意，但因疫情的急速變化，加上各地對香港發出旅遊警示，業界的境況變得更差，共取消了3000多團旅行團，形容是「冰封」了市道，業界在零收入的情況下，仍要為旅客退款及為員工支薪，出現現金流困難。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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姚思榮續指，政府雖然想施予援手，卻不知有什麼辦法，幸而是次基金的資助已比較實際，惟很多同樣受疫情影響的行業仍未受理。姚思榮點名批評機管局的救市措施顯得相當保守，沒有肩負起社會責任與業界共渡時艱。張宇人亦指特首林鄭月娥有點名提到，機管局及港鐵應帶頭減租，港鐵亦已迅速回應，同黨的易志明屬機管局董事之一，笑言已就此「炳咗佢好耐」。

身兼航運交通界立法會議員的易志明就表示，已就此向機管局多次反映。機管局今日公布多項、針對機場營運公司及商戶的紓緩措施，包括減租、降低或豁免收費等，惟易志明指當中的條款對商戶仍有各種規範。另外易志明又提到，物流及交通業界由去年6月的社會動盪開始，已受到全方位的影響，有的士司機收入由以前的每日800元，減至現時的百幾元；希望政府可以參考03年沙士時的做法，推出由政府擔保的免審查貸款。

張宇人、姚思榮、黃國健及易志明出席電台節目。（商業電台）

黃國健：未見經濟反彈因素

工聯會黃國健就抨擊早前的社會運動， 已令社會變得「五勞七傷」，現時的疫情更有如「推人去懸崖」。黃國健指，有飲食業界從業員收入減少達三至四成，形容僱主和「打工仔」同坐一條船，「僱主衰、打工仔都不會好過」。他又表示，雖然疫情始終會過去，但憂慮疫情過後經濟會出現斷崖式下跌，對比起沙士後香港以自由行反彈，現時未有見到反彈的因素。黃國健呼籲政府全民派錢，除了拯救一眾「打工仔」外，更是要為消費注入動力。