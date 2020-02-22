【鑽石公主號】19名台灣旅客返台隔離　台灣提升對日韓旅遊警示

日本的鑽石公主號郵輪，船上被困多天19名台灣旅客已於周五（21日）乘包機返抵台灣，部分人隨即送往北部縣市的一間醫院進行篩檢並住院隔離。據中央流行疫情指揮中心在周六（22日）表示，所有人暫時未有出現症狀。 另一方面，由於日本及韓國的疫情愈趨嚴重，中央流行疫情指揮中心宣布將日韓的旅遊警示提升至第二級「警示」（Alert），衛福部長陳時中更稱，未來根據疫情進展，不排除會實施邊境管制。

滯留鑽石公主號郵輪的19名台灣旅客，返抵台灣後隨即送到醫院隔離。（中央社）

接回台灣旅客的包機在周五晚上飛抵桃園機場，據中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功透露，行動前有先派出一名醫生去日本準備並隨同回來。包機上共30人，分別是19名台灣旅客、1名事前派去的醫生，以及有4名空中服務員、3名護理人員、2名機師及1名華航的處長。醫福會執行長王必勝指，19名台灣旅客都在周五晚上入住負壓隔離病房，檢驗工作中仍在進行中，到目前為止都沒有發燒及其他特殊狀況。

值得一提是，何啟功此前已表明，採檢結果一旦發現病毒檢測為陽性就會立即住院治療，若兩次採檢後都確定是陰性，則送至檢疫所隔離14天。

另一方面，日本的確診病例已達110宗，韓國的情況更嚴峻，已有多達346宗。中央流行疫情指揮中心宣布，考量台灣與日韓難往來密切、是台灣民眾經常旅遊的地方，故即日起提升對日韓的旅遊疫情建議至第二級「警示」，民眾至當地應採取加強防護措施。

（綜合報道）