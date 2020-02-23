【武漢肺炎】社區抗疫連線派百萬口罩　葉劉籲包容感染人士

肺炎疫情持續，由建制人士組成的全港社區抗疫連線，今日（23日）起在全港多區派發口罩，總數超過100萬個。抗疫連線總召集人陳振彬指，今日將派發其中10萬個口罩，其餘將陸續抵港，期望市民拿到口罩後，能分享給其他有需要人士。 新民黨立法會議員葉劉淑儀亦有出席活動，她呼籲市民能包容需要檢疫及受感染人士。

由建制人士組成的全港社區抗疫連線，今日起在全港多區派發口罩。（黃舒慧攝）

「不分顏色」派口罩

武漢肺炎疫情仍未完全受控，市面仍然「一罩難求」，本月初成立的全港社區抗疫連線今日（23日）在小西灣街市展開「百萬口罩獻愛心」大行動，在全港18區向弱勢社群及65歲以上長者派發口罩，總數料超過100萬個。

總召集人陳振彬指，早前收到捐款後，便從全球搜集口罩供應，今次這批口罩來自俄羅斯及巴西等不同國家，主要希望惠及長者，會「不分顏色」地派發。他又指，希望將口罩盡快派送到有需要市民手上，難以一一檢驗口罩是否合格，但會要求供應商提供相關證書證明質料。

為免市民需要排隊輪候，今次大會採用網上及事先取籌方式，市民拿籌後，全天都可以到攤位領取口罩。另一總召集人的蘇長榮表示，今批口罩有約10萬個，每人限取五個，名額兩萬名，其他口罩將在其後活動陸續派發。

前食物及衛生局局長高永文表示，希望香港疫情盡快受制，又指除香港及內地採取措施，新個案有減少外，世界各地仍然有新爆發，希望全球各地都能做好防疫措施，同步控制疫情，否則單靠切斷各地聯繫，亦難以消滅疫症。

陳振彬指，早前收到捐款後，便從全球搜集口罩供應，今次這批口罩來自俄羅斯及巴西等不同國家，主要希望惠及長者，會「不分顏色」地派發。（黃舒慧攝）

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，希望百業能盡快復甦，亦呼籲市民包容及關懷受感染和需要接受檢驗人士。

民建聯立法會議員張國鈞指，香港過去度過不少風雨，相信今次亦能逆境自強。工聯會立法會議員郭偉強則感謝前線醫護付出，指今天派發的口罩未必能惠及所有人，希望取得口罩的市民，能向有困難人士分享。

本月初成立的全港社區抗疫連線今日（23日）在小西灣街市展開「百萬口罩獻愛心」大行動，在全港18區向弱勢社群及65歲以上長者派發口罩，總數料超過100萬個。（黃舒慧攝）