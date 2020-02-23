【武漢肺炎】阿媽逼你送口罩畀親戚點應對？台女死都唔肯獲網民撐

自從台灣實施口罩購買實名制後，確實減緩了口罩搶購熱潮，但每天還是有許多人在藥局門口排隊購買，甚至還是有人抱怨買不到。一名自行創業的女老闆將自己所剩的口罩提供給員工使用，卻被媽媽抱怨只給員工不給親戚，讓她聽了非常不滿，認為如果員工染病無法工作，自己損失更大，貼文一出讓網友大讚「霸氣」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己比較謹慎一點，在新冠肺炎疫情還沒有逐漸擴大時，過年前就先買了一些口罩起來存放，如今疫情越來越嚴重，這些口罩剛好可以給員工使用。不過也因為大家都在搶購，使得口罩很不好買，原PO的母親便要她拿一些給親戚小孩用，但她拒絕並表示自己口罩有限，要親戚自己去排隊購買，沒想到媽媽卻說「妳何必準備給員工，他們自己去排隊拿就好」，此話一出惹惱了原PO。

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原PO認為：「員工因上班接觸疫情也有風險，他們的安全不是我的責任嗎？再者，他們真的受到感染，我根本就無法營業了，誰的損失大呢？」

貼文引起網友們的讚賞，「霸氣老闆給妳」、「抱怨的非常有理，我給100分」、「身為老闆，妳做的非常好」、「觀念很正確，員工跟妳是環環相扣的相處」、「妳跟員工相處在一起，保護員工也是保護自己啊」、「不但沒有辦法營業隔離期間妳也要付薪水，妳自己也要被隔離」、「支持妳的想法，照顧好員工，因為他們是妳工作上最大的資產」、「好老闆願意替員工著想」。

還有許多也不認同長輩的作法，「很多長輩都會有這種心態，總覺得『親戚』重於一切」、「家人的想法以及愛面子，有時候真的不是常人可以理解的」、「簡單來說就是想拿妳的口罩去給親戚做人情吧」、「我家也是CSD的口罩5箱被家人廣結善緣給親朋好友」、「把輕重問題解釋給長輩了解，員工感染公司停業自主管理14天（你家的長輩就會了解了）」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】