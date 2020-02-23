【武漢肺炎】警察密切接觸者隔離獲厚待？　政府：亦有住駿洋邨

早前有警察確診患上新型冠狀病毒肺炎，有關密切接觸者獲安排入住設施較好的饒宗頤文化館翠雅山房作隔離，網上有人質疑，有警察被安排入住翠雅山房，是優待他們。政府官方Facebook「添馬台」專頁表示，衞生署作相關安排與被隔離者的職業無關，又指該警員的密切接觸者，已分別被安排入住火炭駿洋邨及翠雅山房。

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添馬台表示，衞生署在安排檢疫地點時，會視乎數項實際情況，包括各檢疫中心當時可使用的單位、容量、以及受檢疫人士的人數組合等，強調與受檢疫人士的身份或職業並沒有關係。

本身是文化旅館的翠雅山房，本身設施及環境自然較作為公共屋邨的駿洋邨好，添馬台強調，現有的檢疫中心均為臨時性質，內部的設備亦因原有用途而有所不同。該專頁又表示，翠雅山房自2月10日起用作檢疫中心，截至今早已有119名人士入住過。

同樣為該確診警員的密切接觸者，亦有人被安排入住火炭的公共屋邨駿洋邨。(資料圖片/蔡正邦攝)

添馬台又指，有網民重提屯門醫院臨時員工宿舍環境差，試圖「引證」與警員有關係者獲優待。添馬台強調，該宿舍並非檢疫中心，並非供受檢疫人士入住的地方，又引述屯門醫院管理方指，對宿舍狀況欠佳深感歉意，已即時提出補救措施，為同事更換房間，並繼續監察宿舍狀況。