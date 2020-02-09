【武漢肺炎】政府指檢疫中心只餘11單位　擬下周啟用翠雅山房

武漢肺炎疫情持續，政府四處覓地設檢疫中心，惟選址多次受到區內部分區議員及居民反對，當中粉嶺暉明邨遭到黑衣人及示威者縱火嚴重破壞。政府今晚（9日）在Facebook專頁「添馬台Tamar Talk」表示，檢疫中心的使用率接近飽和，截至上午只餘下11個單位未使用，計劃下周啟用饒宗頤文化館作檢疫中心，增設53個單位。政府又稱，火炭駿洋邨是合適的選址，可即時提供數百個單位。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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政府之前透露，希望徵用美孚饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作檢疫中心，隨即引來數百名美孚居民和區議員不滿，發動示威遊行，有人堵路。之後政府又稱，擬徵用未入伙的公屋火炭駿洋邨，同樣引起一部分火炭居民及區議員不滿，批評特首林鄭月娥曾表示，盡量不徵用一年內入伙的公屋，現時卻出爾反爾。

政府Facebook專頁「添馬台Tamar Talk」今晚出帖表示，現時三個檢疫中心共提供97個單位，不過截至今日上午，已使用86個，強調需短期內增加大量檢疫設施。雖然正於現有檢疫中心和西貢戶外康樂中心加建單位，但準備需時，第一批約100個單位要到3月中才落成。

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▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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翠雅山房可增設53個檢疫單位

帖文指，饒宗頤文化館翠雅山房可增設53個單位，計劃下周使用，但仍需再尋找選址，經考慮檢疫中心的要求後，認為駿洋邨是合適的選址，因該新公屋位處工業區，可即時提供數百個單位。帖文強調，會盡量避免使用座向與現有民居較近的單位。

帖文稱，居民對檢疫中心存有顧慮是人之常情，但強調入住檢疫中心的人士並無病徵，亦非確診或懷疑感染病人，希望市民理解。