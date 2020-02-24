批孔聖堂中學署理副校藏頭詩辱警　梁振英去信校董會促炒魷

孔聖堂中學署理副校長何栢欣近日在Facebook發表疑似針對警方的帖文，學校校董會今日（24日）發表聲明，表示已成立專責小組調查事件，何栢欣即日起被停職，直至調查小組完成報告。教協發表聲明，稱「據了解」何栢欣的帖文並非他原創，在轉貼時只是贊同字面表達的意思，並無留意當中另有含意。 全國政協副主席、前特首梁振英今日在Facebook連發多帖，批評教協的聲明侮辱香港人智慧，並去信孔聖堂中學校董會，要求校方開除何栢欣所有職務。

孔聖堂中學的講堂歷史悠久，曾邀請許多著名人物來演講。（鄧倩螢攝）

梁振英在帖文指，何栢恩「黑警死全家」藏頭詩事件狠狠的打了教育局長一個耳光，說明過去教育局長懲處犯事老師不力，「我有教協做保護傘，你吹咩？」

對於教協發聲明稱，何栢欣轉貼帖文時無留意當中另有含意，梁振英反問：「大家相信教協嗎？相信何栢欣嗎？請教協和何栢欣接受測謊機測試，我出錢。」

他之後去信孔聖堂中學校董會，再提到教協的聲明，指希望何栢欣的道德水平比教協略高，「不要侮辱香港人的智慧，相信貴校的青少年學生沒有人會相信上述教協的『據了解』。貴校如果讓何栢欣繼續任職，不僅鼓勵仇恨和詛咒，更是鼓勵謊言」，並要求校方開除何栢欣所有職務。