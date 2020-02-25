離島區議會通過譴責政府抗疫不力　鄉事派倒戈：街坊對政府好失望

離島區議會昨日（24日）召開等二次會議，歷時五個半小時。雖然該區是全港18區中唯一建制派過半數的區議會，但在會議上仍然成功通過由民主黨徐生雄提出的臨時動議，譴責政府抗疫不力。

黃漢權指「當然議員」稱號哽耳

離島區議會大會昨早先就各個委員會進行正副主席選舉，選舉前公民黨容詠嫦和民主黨徐生雄要求候選人作自我介紹，「既然大家都係民選議員，點解你又講唔出自己抱負係乜嘢呢？」

坪洲鄉事委員會主席黃漢權競逐連任地區設施管理委員會主席時表示，自己是經過2000多名選民投票選出的議員，「唔好成日話當然議員，其實好哽耳，大家都係為居民服務。」黃最終以11票對7票擊敗對手公民黨李嘉豪成功連任。

梅窩鄉事委員會主席黃文漢參選社區事務及文化康樂委員會主席，他自我介紹時強調鄉委會主席經三輪選舉程序產生，選民有2000多人，並非所謂的小圈子選舉。他同樣以11票對7票擊敗對手王進洋當選。

通過撥款100萬購防疫用品

會議上以16票贊成、零票反對和2票棄權通過撥款100萬購買防疫用品應對新冠肺炎疫情。東涌鄉委會主席黃秋萍提修訂動議容許長者和弱勢社群優先獲發防疫物資。王進洋認為需要釐清弱勢社群的定義，以免派口罩時出現混水摸魚的情況。黃秋萍指審核程序會拖慢派發物資的效率，指區議員應信任居民會自律。

民政事務總署高級聯絡主任陳逸堅表示，第4批訂購的2萬個口罩和8000支30毫升酒精搓手液即將到貨，將於本週內派發給區內居民。

民主黨提動議譴責政府抗疫不力

會議尾聲，民主黨徐生雄要求加入臨時動議，譴責政府抗疫不力，未能買到抗疫物品供市民使用。動議起初遭主席余漢坤拒絕，徐生雄逐向余稱大家在議會上剛開始合作，「唔希望你俾我哋一個印象，係你蝦我哋七個（民主派）唔夠票。」

王進洋發言力撐徐生雄，指自己為街坊找到逾萬個口罩，「一個小小民選議員、25歲𡃁仔攞到嘅口罩都比林鄭多」，認為應將矛頭清晰指向政府，「《東張西望》入面個阿叔都要喊，阿叔好講自尊，出嚟同我哋後生仔撐到好行，點解都要對住鏡頭喊？因為佢哋一直相信嘅政府係呢件事上令香港人睇清楚佢哋真面目。」

鄉事派唔撐政府 主席「轉軚」批動議

數名民主派區議員發言力數政府不足後，大澳鄉委會主席何紹基亦加入「幫口」，指有不少街坊的確對政府表現失望，籲主席妥善處理動議。最終動議獲余漢坤批准提出，並以11票贊成、無人反對下獲通過。