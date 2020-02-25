【武漢肺炎】公務員內部電郵　命各部門做復工準備　研避上班人流

武漢肺炎疫情嚴峻，政府在農曆新年之後指示公務員在家工作，部份服務要暫停運作。 有消息指，公務員事務局向各部門首長發出內部電郵，表示因應政府早前商定下星期一（3月2日）起逐步恢復公共服務，要求各部門做好準備。

提示要有相關措施 不代表已決定復工日期

據了解，公務員事務局早前亦發出類似的內部電郵，一般會在周四、周五左右發出，收信對象為司局長、常秘及署長等部門首長，讓各部門盡早安排復工的措施。消息指，政府每個星期都會審視下星期是否復工的合適時機，雖然暫定是3月2日復工，但仍可能有變數，不代表已決定復工日期。

這封內部電郵表示，政府早前預定3月2日起逐步恢復服務，並要在復工的同時安排防疫措施，包括在各地點安排量度體溫、加強清潔等，並要在入口處提供潔手液及放置消毒地墊，最遲要在星期六（29日）對外公布有關安排。

政府因應武漢肺炎疫情，在1月28日起宣布特別上班安排，但部份政府服務因而受到影響。（資料圖片）

彈性上班時間 採多項措施減少人群聚集

此外，各辦公室要更改人員位置分配或更表，採取彈性上班時間，考慮延長提供公共服務的時間，並調整預約時間，讓各個地點減少人流，盡量減少各處人群聚集。

如有服務可以減少人與人接觸，則要多加利用，例如網上或電話系統、投遞箱等。

入場量體溫 見人或狹窄地方工作要戴口罩

電郵要求各部門安排所有進入各場地的人士，包括公務員在內，都要量度體溫，公務員要熟識衞生署提供的個人衞生資訊，並要避免聚會、聚餐。如需要面對其他人，例如家訪或在櫃台當值，又或是辦公室空間較狹窄，都要戴上口罩。

政府早於1月28日就宣布特別上班安排，原暫定實行至2月2日，之後延長至3月1日，即暫定3月2日逐步復工。