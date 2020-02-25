【武漢肺炎】劉怡翔︰口罩只要合規格　會按市場價即購供政府內需

新型冠狀病毒疫情持續，全港口罩荒。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（25日）在網誌上表示，防疫抗疫基金預留了10億元作全球採購個人防護裝備，特別是外科手術口罩，現時只要物品符合規格要求及按當時市場價格出售，物流署便會立即直接購買，目標是在最短時間內爭取到這些物資，應付政府內部的需要。至於物流署早前的「補底」做法，全球公開招標採購5, 700萬個口罩，上周五截標後共接獲三份標書。物流署會加快整個審批的程序。

劉怡翔網誌表示，全球對口罩的需求激增，有愈來愈多國家出現社區爆發，港府在採購過程中必須採取最大程度的彈性安排。為迅速採購口罩等個人防護裝備，「政府物流服務署自一月初以來已經日以繼夜，多管齊下，透過不同途徑直接採購口罩。我已不止一次強調，在這非常時期，只要物品符合規格要求及按當時市場價格出售，物流署便會立即直接購買。」指目標是在最短時間內爭取到這些物資，應付政府內部的需要。

鼓勵本地生產口罩

至於物流署早前的「補底」做法，即經全球公開招標採購5, 700萬個口罩，他欣悉上周五截標後共接獲三份標書。物流署會加快整個審批的程序，如果產品符合規格，會盡快批出合約。另外鼓勵本地生產口罩，劉怡翔表示，昨日（24日）與運輸及房屋局局長陳帆以及立法會議員盧偉國，到訪一家位於觀塘的工廠，得悉其生產口罩的設施已經準備就緒，香港生產力促進局提供了技術支援，唯獨在原材料的供應方面還需要努力採購。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼