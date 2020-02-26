【財政預算案2020】陳茂波邊派錢邊關後門：財赤持續會耗盡儲備

財政司司長陳茂波今日（26日）發表財政預算案，宣布全民派錢1萬元。他在事前已預計有財赤之下，公布本年度將有378億元財政赤字，更預期下年度（2020/21）的財赤將達到1,391億元，如果屬實將是特區政府歷來最高赤字。陳茂波表明，破千億的赤字中，絕大部分都與現金發放計劃及其他一次性紓緩措施有關。 在各大黨派強烈要求下，陳茂波總算「從善如流」全民派錢。不過陳茂波在演辭中同時警告，政府財政儲備將由年初相等於22個月的政府開支，一年間降至16個月，如果持續出現財赤，儲備「終會有耗盡的一天」，似是暗示，派錢只是一次性的特殊措施，為下次再被催迫派錢「關後門」。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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來年財赤料達1,391億 派錢派到創紀錄？

陳茂波表示，受中美貿易摩擦及暴力衝擊影響，本港經濟動力顯著轉弱。過去6個月，他先後公布合共4輪紓困措施，涉及金額逾300億元。連同最近因應新型冠狀病毒疫情成立的300億元防疫抗疫基金，導致2019/20年度出現約378億元的赤字，相等於本地生產總值（GDP）約1.3%，這是香港15年來首度出現財赤。

陳茂波表示，儘管他對香港的根本優勢和長遠前景很有信心，但也不能不審慎評估目前情況對政府來年收入的影響，他預期稅收和賣地收入會減少。加上他較早前提及更大規模的逆周期財政措施和持續增加的經常開支，明年的財赤預計為1,391億元，相等於本地生產總值4.8%。翻查資料，特區政府過去最高赤字出現在2001/02年度，總額為633億元。

表明「儲備終會有耗盡的一天」 暗示派錢無下次？

縱然回應各大黨派訴求全民派錢一萬，陳茂波亦在演辭中表明，政府面對赤字預算，財政上亦會受到一定壓力。他表示：「香港現時的財政儲備約一萬一千億元，讓我們有能力在經濟逆境下推出特殊措施，例如發放現金。然而，這類特殊措施及持續增加的開支，會消耗財政儲備。以2020/21年度為例，儲備由年初相等於22個月的政府開支，一年間降至16個月。如果持續出現財赤，儲備終會有耗盡的一天。這並不是我們所願見。」

另外值得一提的是，陳茂波預期下年度財赤為1,391億元，相等於本地生產總值4.8%。陳茂波較早前回應財政預算案意見時，多次表示不希望財赤超過GDP的百分之三，如果預測屬實，將會打破這個限制。

事實上，過往預算案亦有公布財政赤字超過GDP百分之三。2002年，時任財爺梁錦松公布該年財政赤字達656億元（其後修正為633億），佔GDP的5.6%；2003年，梁錦松在預算案中預計該年財政赤字達700億元（其後修正為617億），佔GDP的5.5%。