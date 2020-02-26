【財政預算案2020】陳茂波派錢金額揭盅　消息：全民派一萬元

財政司司長陳茂波今天（26日）公布新一份《財政預算案》。消息指，預算案落實為18歲或以上市民派發現金1萬元，涉款約650億元。 陳茂波早前表示，今次肺炎疫情比2003年沙士對經濟的打擊更甚，形容是「海嘯式」衝擊，可能令失業率急速惡化，他預告新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高，今次落實全民派錢一萬，財政赤字勢破千億元大關。

陳茂波。（資料圖片）

去年底香港仍未爆發肺炎疫情時，陳茂波雖未公開否定派錢，但多次強調持家要「睇餸食飯」，暗示派錢不可行。不過，隨著疫情來襲，市民搶購防疫物資的情況不斷上演，民怨急速升溫，除民主派要求派錢外，連一向「不反對」派錢的民建聯、經民聯等亦轉軚，改為要求政府全民派錢一萬。

陳茂波日前（23日）發表網誌，指敲定了預算案內容，強調政府資源有限，預算案不可能完全滿足所有人要求。網誌又披露了最新一份財政預算的封面，今年以啡色為封面底色，再配以「政府財政預算案」等黃色字。