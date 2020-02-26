【財政預算案】張建宗：派錢不會構成長遠財政負擔　助市民渡難關

《財政預算案》今日出爐，政務司司長張建宗表示，非常支持預算案內容，指政府充分利用資源及財政儲備推出涉及1,200億元的一籃子措施，當中最觸目的是全民派錢1萬元，涉及710億元的開支。他形容派錢是回應社會訴求，以鼓勵及帶動消費，協助市民渡過難關，又強調不會構成長遠財政負擔。 行政會議成員葉國謙對預算案表示歡迎，樂見政府推出措施紓解民困。

財爺宣佈發放向香港永久性居民一萬元，行會成員葉國謙表示樂見政府推出措施抒解民生。（余俊亮攝）

籲社會宏觀看各項措施

張建宗指，雖然赤字為歷年最高，但強調當中有150億元與派發現金及防疫抗疫基金有關，為一次性發放的短期紓困措施，並不會構成長遠的財政負擔。他又呼籲，社會要宏觀地由應對去年外在環境、社會及疫情以來所有果斷的措施來看，政府致力支援各行各業度過經濟寒冬，堅守以民為本的施政理念及承擔。

他又指，由自己帶領的防疫抗疫基金督導委員會，今午將舉行第一次會議，會詳細審視基金的實施方法，以令前線醫護和工友等盡早得到支援。

葉國謙：未看過特首抗疫報告

行會成員葉國謙對預算案表示歡迎，樂見政府推出措施紓解民困，並善用現有儲備急市民所急，呼籲社會同心支持、共同抗疫。

被問到有報道指林鄭早前向中央呈交抗疫報告，當中批評行會成員「表現強差人意」，葉國謙稱未有看過有關報告，指行會作為特首的最高顧問團隊，會為政府提供很多意見，為市民及政府出謀獻策。