【立會選舉】選民登記運動展開　新登記選民5月2日截止

選舉事務處公布，2020年選民登記運動今日（26日）展開，目的是提醒已登記選民盡快向選舉事務處更新其登記資料，以及鼓勵合資格人士登記為選民。 選舉事務處表示，已登記的選民（個人或團體）的登記資料如有改變，應在4月2日或之前通知選舉事務處，否則有關改變將不會在今年7月發表的正式選民登記冊內反映。

(資料圖片/黃永俊攝)

選舉事務處指，選民如提出更改登記住址申請，必須同時提交住址證明，以便核對其住址資料，若選民是房屋署或房協轄下的公屋住客，在申請更改登記住址時，可獲豁免提交住址證明的要求。

選舉事務處在核對資料後，如發現選民的主要住址與登記冊上的資料不符，會發信要求選民提交住址證明，以核實及完成更改登記住址申請。選舉事務處提醒已登記的選民，如收到該處發出的信件，應盡快拆閱，並按指示在限期前回覆。

新選民申請5月2日截止

選舉事務處鼓勵持有身分證明文件、年滿十八歲、通常在香港居住而未登記成為選民的香港永久性居民，在5月2日的法定限期前提交新申請，以便納入7月發表的正式選民登記冊內，並於選舉（包括今年舉行的立法會換屆選舉）中投票。市民申請登記為地方選區選民時，會同時成為區議會（第二）功能界別（俗稱「超級區議會」）的選民。

選舉事務處指，市民可隨時登入「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk）或致電選舉事務處熱線2891 1001，查閱他們的登記狀況及資料。