專業議政推「選民登記填表機」　 新招「谷票」搶灘功能界別

民主派在區議會選舉壓倒性勝取議席後，劍指明年立法會選舉功能界別版圖。有鑑於現時多個功能界別的選民登記人數和比率偏低，專業議政推出「選民登記填表機」，呼籲更多市民登記做選民。 專業議政強調，不少功能組別仍有一線希望，如工程和建測規園界等，相信選民經歷反修例風波後會醒覺，扭轉局勢。

涵蓋六個功能界別議席的專業議政，推出的「選民登記填表機」，呼籲功能界別選民盡早登記為選民。（羅家晴攝）

直接轉駁選舉事務處上載選民登記表格

現時市民在選舉事務處下載登記表格後，可以郵寄、傳真及電郵方式提交表格或以選舉事務處的網上平台提交 PDF 表格。

涵蓋六個功能界別議席的專業議政，推出的「選民登記填表機」呼籲功能界別選民盡早登記為選民。該「選民登記填表機」程式可讓市民填寫個人資料，系統會把資料上載至一張 PDF 的選民登記表格，再直接轉駁選舉事務處上載版面，讓市民表格上載。

資訊科技界議員莫乃光表示，選民登記填表機是基於「鍵盤戰線」早前設計的程式碼製成，現再加入功能界別的選民登記功能。

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗指，民主派在未來立法會會寸土必爭，「搶到幾多議席就幾多」，他期望不同功能界別如飲食、零售界等有突破。教育界葉建源表示，大家最終希望落實雙普選，廢除功能組別，故此現時應該做好功能組別，為廢除功能組別製造更好條件。

期望飲食、零售界等有突破

來自會計界的梁繼昌指，網站的開發費用全由專業議政支付，花了約四個月才完成。對於網頁的安全，莫乃光稱，早前已妥託獨立資訊保安公司就程式碼進行保安審計，確保填表機不會記錄使用者任何資料，強調該網頁只是一個填表工具。

衞生服務界立法會議員李國麟舉例，現時衛生服務界有23個專業界別，當中有7萬人合資格登記做選民，但僅有3萬多人登記為該組別的選民，過去四年選民增長約一萬人，故期望大家能在自己的專業界別登記選民。李國麟又指，經過反修例運動後，他相信不同界別的朋友有醒覺，希望能扭轉局勢。