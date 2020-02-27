【新冠肺炎】區會新丁開WhatsApp群組傾抗疫　澄清非為組黨選立會

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少區議員均忙於為居民準備抗疫物資。有報道盛傳元朗區議員張秀賢與其他無黨派區議員組織正醞釀組黨，劍指立法會選舉，報稱有四十多人加入WhatsApp群組。報道刊登後，多個素人組織紛紛在社交平台發文，澄清群組並非組黨。油尖旺區議員李傲然表示，該WhatsApp群組由他牽頭發起，只是希望集結十八區無黨派議員，就防疫抗疫作政策倡議等工作。

有報道盛傳元朗區議員張秀賢與其他無黨派區議員組織正醞釀組黨，劍指立法會選舉。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政治光譜錯綜複雜 料難結盟組黨

李傲然表示，眼前防疫抗疫工作嚴峻，作為民主派區議員，他希望選民明白投票予他們並非只為選出一個區議員，應是希望香港有所改變，因此牽頭發起「跨區抗疫谷」WhatsApp群組，集結十八區無黨派議員，希望透過不同區議員的專業背景，就防疫抗疫工作作政策倡議。

有傳李傲然將會出戰立法會九龍西直選，他表示現階段對於參選未有決定，強調需搞好眼前防疫工作。至於有傳張秀賢組黨，李傲然指出，群組是由他發起的，張秀賢只是成員之一，笑言「我唔係跟佢（張秀賢）搵食，大家都咁高咁大」。

同樣是群組成員的九龍角落九龍城區議員李軒朗表示，群組只是討論疫情相關事宜，包括採購口罩等情況，絕無討論過關於選舉事宜。九龍角落亦發聲明，指該工作群組包括該會區議員，群組宗旨旨在討論抗疫對策，又指非常歡迎與各區同道友好加強合作關係（包括結盟），不過現時並沒有確切和具體的計劃。

長沙灣社區發展力量成員、深水埗區議員李文浩在facebook發聲明，聲明以《我哋冇組黨，冇助選》為題，強調加入群組只係為購買口罩，無意為任何人做選舉有關的工作。

有素人區議員透露，自己「無端端」被加入群組，又指當中只是討論防疫、交通事務等問題，無任何涉及立法會選舉的內容，又指該群組內的區議員之政治背景和立場錯綜複雜，然而選舉涉及不少利益，基本上難以結盟。