【財政預算案2020】邵家輝促澄清無反對派錢　陳茂波、陳健波護航

財政司司長陳茂波今（27日）聯同財經事務及庫務局局長劉怡翔出席財務委員會會議，就2020-2021財政年度政府財政預算案作出簡報，會上不少議員關注派錢1萬元的速度，亦有議員促請政府將派錢與警隊預算分開審議。 不過批發及零售界議員邵家輝則關注被指反對派錢萬元一事，他稱自己當日為令抗疫基金撥款順利通過，才否決民主派根據財務委員會《會議程序》第37A段提出臨時動議，強調自由黨一早已要求政府派錢，並非如外界所指的反對派錢，要求主席陳健波和財政司司長陳茂波澄清。 陳茂波即確認，多個建制政黨在預算案前，已提出派錢或消費券的建議，希望大家明白有關政黨以市民利益為依歸，急市民所急。陳健波亦表明，第37A的臨時動議即使通過都只屬意見表達，不如網上所說的建制派反對派錢，「希望市民唔好咁易俾人呃」。

邵家輝。（資料圖片/鄭榕笛攝）

邵家輝稱，受社會運動和疫情影響，批發零售界過去苦不堪言，他每天都與業界說服發展商減租，亦希望政府能夠提供100%信貸保證等措施支援。邵家輝又指，自由黨較早時間已提出全民派一萬，其他政黨亦有提相關建議，但對於被指否決37A臨時動議即反對派錢的說法感無奈，強調自己並非反對派錢，只是為了令抗疫基金撥款能盡快審議，「我哋唔係反對，主席同司長可否幫手澄請？」

陳茂波：自由黨、工聯會、新民黨倡派現金或消費券 無提民主政黨

陳茂波隨即表示，確認多個政黨，包括自由黨、工聯會、民建聯等在預算案前曾找他提具體建議，其中自由黨、工聯會、新民黨較早時已提出可以現金派發或消費券形式惠及市民。陳茂波亦稱，有個別政黨不止一次接觸他，他為此表示感謝，強調會盡可能吸納建議，希望大家都明白不少政黨都以市民利益為依歸，急市民所急。

陳建波指臨時動議僅表達意見 「希望市民唔好咁易畀人呃」

在陳茂波回應後，邵家輝希望陳健波能夠再次澄清，陳健波即表示，37A的臨時動議無法律效力，若進入討論肯定未能順利通過300億元抗疫基金撥款。他強調該臨時動議即使通過都只屬意見表達，不如網上所說的反對派錢，「希望市民唔好咁易畀人呃」。