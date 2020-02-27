【新冠肺炎】政府將採取8項措施　3月2日起逐步恢復公共服務

政府發言人今日（27日）宣布，將按抗疫督導委員會暨指揮中心指示，有秩序地由3月2日起逐步恢復更多公共服務。發言人強調，目前防控疫情仍然是政府首要工作，但考慮到社會運作的需要，各政策局及部門須採取針對性措施減少社交接觸，以及在實施預防感染措施的前提下提供更多公共服務，最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。

政府發言人指，自上月29日實施公務員特別上班安排以來，各部門一直密切留意並按實際情況作出調整，務求在配合抗疫目標的同時，繼續為市民提供必要、緊急和有限度的公共服務。部門自3月2日起，會在符合針對性減低社交接觸和設定預防感染措施，以保障員工和市民的情況下，逐步恢復公共服務，包括：

‧康樂及文化事務署將重新開放部分戶外運動設施，如網球場、草地滾球場、緩跑徑等；為減低社交接觸及避免人流聚集，每個球場會設人數上限，觀眾席、更衣室及淋浴設施會暫時關閉，以減少病毒在內傳播的風險。

‧運輸署會持續增加四個（金鐘、長沙灣、觀塘及沙田）牌照事務處的網上預約續領正式駕駛執照／車輛牌照或申領國際駕駛許可證的名額，減少需要在辦事處等候的人數，為減低社交接觸，即時申請的櫃位服務將繼續暫停。

‧屋宇署位於西九龍政府合署北座的樓宇資訊中心、收件處及一般查詢處將會重新開放，分別提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務、接收市民提交的有關文件。為了減低社交接觸，屋宇署會限制同一時間可接受服務的人士數目。

‧香港房屋委員會轄下的所有公共屋邨管理處會回復至每星期五天提供服務，管理處職員會因應需要在接待大堂控制人流和排隊秩序，以減低病毒傳播風險。

‧政府按實際情況在政府大樓和辦事處實施各種預防感染措施，以降低感染和傳播風險，包括加強清潔公用設施例如升降機或扶手電梯、為進入大樓和辦事處人士量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。又會利用收集箱、派發籌號等措施限制同一時間的訪客人數。若發現出現發熱、咳嗽等症狀的人士，政府人員會勸喻他們求醫及不要進入大樓。