梁美芬斥平機會對諷警片未審先判　不排除對高登音樂台採法律行動

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，經民聯立法會議員梁美芬早前召開記者會，表示有人在社交網站上載，諷刺警員患上肺炎的帖文或片段，或已觸犯《殘疾歧視條例》。惟平機會發聲明指，言論並不符合《殘疾歧視條例》所界定的殘疾中傷和嚴重中傷。梁美芬隨後對平機會的回應表示極度震驚及憤怒，批評其言論缺乏法律基礎，該會草率辦案令人咋舌。 梁美芬今日（28日）再度召開記者會，指已聯絡涉事警員及警員佐級協會，計劃向有關諷警片段展開法律行動。前平機會總主任束健銘則透露，初步計劃就2條在youtube上載的諷警片段入稟區域法院，包括早前提及YouTuber黃于喬（emilia）的歌唱片段，以及另一條由高登音樂台發表、包含歌舞的短片。

梁美芬（右）稱已聯絡警員佐級協會，有至少一名警員確認會就有關諷警短片採取法律行動，因為當時人已對平機會的裁決失去信心。

梁美芬對平機會未收到投訴，便回應指言論並不符合《殘疾歧視條例》所界定的殘疾中傷和嚴重中傷表示不滿，強調在香港而言程序公義相當重要，平機會理應按照既定程序召見投訴人，及要求提供證據，而非未收到任何投訴便率先進行了斷。梁美芬指將會向申訴專員公署，就平機會的行政失當及不按程序辦事作出投訴，批評平機會的態度令求助人受到更嚴重的嘲諷。梁美芬亦已致函政制事務委員會，要求跟進平機會處理個案的程序及在疫情中的角色。

梁美芬稱已聯絡警員佐級協會，有至少一名警員確認會就有關諷警短片採取法律行動，因為當時人已對平機會的裁決失去信心。束健銘透露，預料涉事片段除了早前提及、由Emilia發布的歌唱片段外，亦不排除對高登音樂台由百貨商店主題曲改編的歌舞短片，入稟區域法院作民事訴訟。

束健銘又表示，對平機會在短時間內「未審先判」的做法感到匪夷所思，未有肩負起調查的作用，現在是剝奪投訴人的權利，及違背平機會成立的作用及功能；又重申根據《殘疾歧視條例》，凡發表的內容對殘疾人士的殘疾有關，便足以構成歧視。對於平機會提到，「有個別人士針對某特定職業的患病者的幸災樂禍甚至咀咒言論，不足以把該些言論理解成煽動他們對有關病患者或殘疾人士的仇恨」，束健銘認為《條例》不應受限於對方的職業。