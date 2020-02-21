【武漢肺炎】財委會通過300億抗疫撥款　59票支持、3票反對

立法會財委會今日（21日）審議300億元抗疫防疫基金撥款，會議加時至晚上9時。議員晚上表決撥款，最終在59票支持、3票反對下通過撥款，投下反對票的是人民力量陳志全、熱血公民鄭松泰、朱凱廸。缺席者則包括：正在日本的民建聯鄭泳舜、民主黨尹兆堅、謝偉俊。 該筆300億防疫抗疫基金撥款通過後，將有47億元支援前線加班薪酬及購置保護裝備，以及撥款15億元支援本地生產口罩等。

特首林鄭月娥隨即發稿歡迎財委會通過政府「防疫抗疫基金」的撥款申請。

林鄭說，衷心感謝立法會議員今日支持並通過300億元的『防疫抗疫基金』撥款申請，達致同心抗疫、共渡時艱的目標。政府各相關政策局會按承諾盡力落實各項措施，並盡量減省程序，務求盡快讓各企業和市民受惠。政府樂意向立法會提交季度報告，匯報每一項措施的執行情況。

她又指，政府會繼續評估疫情對社會的影響及聆聽各界的意見，在有需要時會推出更多支援措施，又提到財政司司長在下星期三（26日）公布2020-21年度的《財政預算案》，亦會一如以往推出支持經濟和利民紓困的措施。

除了政府提供的支援外，林鄭再次呼籲社會各界在這個困難時期團結一致，以同舟共濟的精神互相支持，共渡難關。

立法會財委會今日（21日）審議300億元抗疫防疫基金撥款，會議加時至晚上9時。議員晚上表決撥款，最終在59票支持、3票反對下通過撥款。（盧翊銘攝）

十項臨時動議被否決 包括全民派一萬

十名民主派議員在會議尾聲根據財務委員會《會議程序》第37A段提出臨時動議，財委會主席陳健波在表決前提醒，若會議通過處理臨時動議，需經過辯論和表決，需耗更多時間，不過民主派揚言通過處理後不會發言及不要求記名表決，最終十項臨時動議均被否決。

公民黨黨魁楊岳橋建議政府向每人發派一萬元的全民資助金，協助全港市民在武漢肺炎肆虐下渡過經濟難關，24票贊成、36票反對否決處理該動議。其黨友譚文豪則動議要求向將藝術文化界資助計劃，擴展至非公營演出場地的經營者，他表明泛民不會發言並希望舉手通過，不過建制派無理會，以23票贊成、38票反對否決處理該動議。

公民黨郭榮鏗動議要求政府為在本年1月23日後被解僱的員工，提供每月八千元失業準貼，上限六個月，財委會以23票贊成、38票反對否決處理該動議。民主黨林卓廷動議要求為暉明邨和駿洋邨準租戶提供每月6千元準貼， 6000每月直至住戶上樓，以23票贊成、38票反對否決處理該動議。

300億基金包括向醫管局撥款47億 支援前線加班薪酬及購置保護裝備

行政長官林鄭月娥早前宣布成立300億元防疫抗疫基金，當中包括擬為醫管局撥款47億元，支援前線加班薪酬及購置保護裝備，又會撥款15億元支援本地生產口罩，以每間工廠設兩條生產線計算，預計會有十間本地工廠可受惠，屆時每月可生產至少200萬個口罩。

此外，基金亦會撥款1.5億設立新的緊急警示系統，利用區域廣播技術（Cell broadcast），加快緊急訊息發放的速度，訊息包括健康或安全警報、或極端天氣情況，預計建議有約2400萬流動電話用戶受惠。政府亦計劃投放4000萬用作購買2萬條電子手環及1萬部智能手機，協助家居隔離。