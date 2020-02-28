警隊成編制增長最大部門　羅智光：根據工作量及繁複程度增加

立法會財務委員會今早（28日）表決「2019至20年度公務員薪酬調整撥款」申請，議案以36票贊成、19票反對、1票棄權獲得通過。公務員事務局局長羅智光會後見記者，感謝支持通過公務員薪酬調整撥款的議員，他表示全體公務員會在3月底出新糧，當局會盡快向資助學校及其他資助機構發放經調整的款項，有關機構可按既定機制向員工作薪酬調整。 被問到為何警務處成為來年編制增長最大的部門，羅智光解釋指所有部門增加人手都有其實際運作需要，警隊人數是所有部門之冠，其人手是根據其工作量及繁複程度增添，詳情會由部門首長在立法會交代。

被問到為何警務處成為來年編制增長最大的部門，羅智光解釋指所有部門增加人手都有其實際運作需要，警隊人數是所有部門之冠，其人手是根據其工作量及繁複程度增添，詳情會由部門首長在立法會交代。（高仲明攝）

羅智光提到，政府會在3月2日開始逐步恢復更多公共服務，他強調恢復公共服務，是在實施針對性措施、減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下進行。

財政預算案公布警隊在新一年增加2,543個職位，佔政府整體新增職位42%。被問到為何警務處為編制增長最大的部門， 羅智光解釋指所有部門增加人手都有其實際運作需要，警隊人數有三萬多，是所有部門之冠，其人手是根據其工作量及工作複雜性增添，詳情會由部門首長在立法會交代。

有記者追問為何政府放寬內部使用口罩指引，他回應指政府沒有放寬使用口罩指引，只是放寬採購程序，讓部門更有彈性去採購以應對同事需要。重申政府會為有需要的人員提供口罩，包括醫護及提供緊急服務或前線參與抗疫人員。