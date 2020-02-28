【新冠肺炎】消息：全體問責官捐一個月人工予公益金　共渡時艱

新加坡副總理兼財政部長王瑞傑今天（28日）表示，總統、所有內閣官員和政務官將減薪1個月，與民眾共體時艱。消息人士指，行政長官林鄭月娥亦會短時間內公布，她和全體問責官員捐出一個月人工予公益金「及時抗疫基金」，與民共渡時艱。 另外，全體行政會議非官守成員亦會捐出一個月薪酬予慈善機構。

全體問責官月薪總額逾6百萬元

現時行政長官的月薪為$416,500，政務司司長為$371,550，財政司司長為$359,000，律政司司長為$346,850；局長一律$335,100，特首辦主任為$335,100。單是特首、三位司長以及十三名局長的一個月薪金，合共有5,850,200元。

至於副局長的月薪，視乎不同資歷有所不同，介乎 $217,800 – 251,350之間。政治助理現時的月薪上限為$117,300。

行政會議成員現時每月酬金為$83,050。

全體問責班子（包括行會成員）捐出一個月人工，粗略估計，總額超過1000萬元。

今次問責班子捐予的公益金，早前公布設立「及時抗疫基金」，以支援受疫潮影響的個人及家庭。

強制檢疫人士居住大廈名單

+ 36 + 35 + 34

政界要求問責班子減薪

特首林鄭月娥與全體問責班子捐出一個月人工，事實上，政界人士日前也向林鄭管治團隊提出類似要求，而且要求「更辣」，就是仿效沙士期間集體減薪。身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀周三表示，若特首願意帶頭減薪她願意跟隨。經民聯梁美芬希望現屆政府表達誠意。鐘國斌認為，減薪數目雖少，但可顯示官員有承擔。

新加坡總統、內閣官員和政務官減薪1個月

新加坡副總理兼財政部長王瑞傑今天（28日）表示，總統、所有內閣官員和政務官將減薪1個月，與民眾共體時艱。

新加坡政府將發放1個月的特別獎金給對抗疫情的第一線公務員（編按：金額相當於1個月薪金）。王瑞傑在國會總結新會計年度政府財政政策辯論時做上述宣布。（編按：新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）亦已承諾自願減薪1個月。）

可獲得特別獎金的公務員包括衞生部及重組醫院（restructured hospitals）的許多醫療人員，還有其他在前線對抗疫情的相關各單位公務員。

除了閣員和政務官減薪1個月，其他高階公務員將減薪半個月。另外，國會議員津貼為凍結1個月。（編按：新加坡一些公共服務部門的高級官員也會減薪半個月。）