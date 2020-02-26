【武漢肺炎】民建聯晤聶德權商接湖北港人　陳恒鑌促專車送往機場

政府早前公布將派專機接滯留武漢港人離開，盡量安排有需要人士優先離開。民建聯立法會議員李慧琼、葛珮帆及陳恒鑌今日與政制及內地事務局局長聶德權會面，了解工作進度。 葛珮帆指，民建聯透過微信收到222宗求助個案，當中19宗個案是特殊需要者，包括聾啞人士、已錯過療程的癌症病人，亦有6位孕婦。民建聯促請局方優先安排有特殊需要的個案，乘坐首批包機回港。陳恒鑌期望政府安排專車，接送港人到當地機場，減低交叉傳染的風險。

民建聯今日與政制及內地事務局開會，了解港府撤離滯留湖北港人的工作。（民建聯圖片）

陳恒鑌引述局方指，有近3,000港人身在湖北，需要政府協助返港，當中逾500人身在武漢。陳恒鑌指，他明白每班機座位有限，加上為減低傳染風險，座位需經特別安排。他亦期望政府能安排專車，接送市民到當地機場，減低交叉傳染的風險，讓市民安全返港。

針對接載滯留港人返港的登記，陳恒鑌呼籲大家向身在湖北的家人、朋友轉達有關訊息，於2月28日下午6時前致電（852）1868熱線或通過電郵至1868@immd.gov.hk，亦可向民建聯微信號求助，轉交局方跟進。

李慧琼表示，知道有身在其他省市的市民，因內地出入境管制，需要協助獲取藥物及日常用品等。她指，民建聯未來會繼續與中聯辦及港府保持溝通。

在優先安排特殊需要人士方面，葛珮帆表示，理解政府在安排上有一定困難，因為求助個案分布於不同市區，部分更在偏遠地區，但仍然希望政府能在下星期安排首批包機接走他們。

葛珮帆強調，接載過程必須保障大家安全，亦不能妨礙湖北省的防疫工作，政府必需考慮本港檢疫中心的容量及醫療系統的負擔，以「先急後緩」的方式，分批接載市民安全回港。