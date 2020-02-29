【新冠肺炎】減薪、捐薪一字之差天與地　新加坡、港府誰領先？

武漢肺炎於全球各地蔓延，新加坡及香港兩地政府同樣面對疫情下民情噪動的挑戰，28日「前後腳」出招，分別宣布高官減薪及捐薪措施。兩地措施雖僅一字之差，但內容及意涵差別極大。

新加坡今日（28日）宣布，總理、總統及全體內閣成員將減薪一個月、國會議員亦會被削減一個月津貼、資深公務員則減薪半個月。（資料圖片）

粗略而言，新加坡官員減薪對比港府問責管治班子捐薪，至少有四點差別：

（一）範圍有異。新加坡政府提出的減薪措施中，總理、總統及全體內閣成員將減薪一個月、國會議員亦會被削減一個月津貼、資深公務員則減薪半個月。而香港捐薪的範圍只包括特首、三司、十三局正副局長、特首辦主任、政治助理及行會非官守成員，就影響範圍而言，新加坡政府的措施更廣泛。

（二）「代價」有異。本港政治任命官員是捐出整個月薪金，而非如新加坡官員般單純扣減薪金，這似乎又相對較「慷慨」。

（三）做法有異。新加坡政府將發放金額相當於1個月薪金的特別獎金，給對抗疫情的第一線公務員，故此該薪金調整起了再分配的效果，亦有助提升前線公務員士氣，而港府官員是將薪金捐去公益金，作抗疫用途。

（四）觀感有異。新加坡官員主動減薪，令人感覺是因應對疫情不力而懲罰自己，有問責意味，亦鼓勵了抗疫有功的前線人員；港府官員捐薪則屬「主動做好人好事」的意味，單純政治技巧來說，似乎更佳。