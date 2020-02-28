【新冠肺炎】林鄭問責班子捐一個月薪酬　葉劉：受到新加坡壓力

消息指特首及全體問責官員將捐出一個月薪酬予志願機構。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，其黨友容海恩早前已經詢問過行政長官林鄭月娥，會否效法前行政長官董建華在沙士期間帶領問責官員帶頭減薪10%的做法，惟政府一直未有回應，今日終有捐薪行動。 她指，今日新加坡政府宣布總統、全體內閣部長和政務官將減薪一個月，港府如果現時決定捐薪，也是受到新加坡的壓力，她同意政府的反應依然是慢幾幾拍，應該要比新加坡先行一步。 行政會議成員也跟隨捐出一個月薪酬予善慈機構，葉太說：「我個人絕對願意。」

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，港府如果現時決定減薪，也是受到新加坡的壓力，她同意政府的反應依然是慢幾幾拍，應該要比新加坡先行一步。(資料圖片)

葉劉淑儀指現時整個社會的經濟民生都大受打擊，很多私人企業、上市公司的高層都願意自動減薪以表示僱員共同進退，政府也應如此做，「能否挽回民望就是一回事，這個做法不應只是為民望。」至於政府班子應捐出一個月月薪還是減薪一成，她表示應由政府決定，「當然，減10%比較入肉」。

葉劉淑儀又指，作為行政長官及官員，雖然薪酬比不上私人企業及非政府機構，「教育局局長人工低過大學校長，財政司司長人工低過機管局總裁，但他們加入政府不應只為薪酬，應有較崇高使命去服務市民。」

她表示，自己一星期前在行會成員的通訊群組中提議減薪，但未有收到回應，自言她本人樂意減薪，但不應由她提出，而是要由行會召集人提出。