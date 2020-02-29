【新冠肺炎】公益金感謝政府捐贈薪酬　會撥予無政府資助社福機構

政府昨日宣布，為展示管治團隊與市民同心抗疫、共渡時艱，行政長官和所有政治任命官員（包括各司局長、行政長官辦公室主任、各副局長及政治助理）會將1個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途。各行政會議非官守議員亦一致同意將1個月酬金捐予慈善團體。 香港公益金今日對特首林鄭月娥帶領政府管治團隊捐贈1個月薪酬表示非常感激，公益金執行委員會主席王冬勝感謝政府管治團隊對公益金的信任，強調公益金會一如既往，竭盡所能確保善款用得其所，讓有需要人士得到適時幫助。

公益金執行委員會主席王冬勝感謝政府管治團隊對公益金的信任，強調公益金會一如既往，竭盡所能確保善款用得其所，讓有需要人士得到適時幫助。（資料圖片）

王冬勝表示，公益金計劃將該筆善款撥予現時沒有接受政府資助的社會福利會員機構，好讓有關機構在此艱難時期，仍能有資源維持服務，支援有需要人士。

公益金在本月12日宣佈，從撥款儲備中撥出1,000萬元，成立「公益金及時抗疫基金」（抗疫基金），與市民同心抗疫，共渡時艱。

公益金指，抗疫基金主要用作支援因新型冠狀病毒肺炎而遭受突變的個人或家庭，目標對象為從事酒店、旅遊、餐飲、運輸及零售業的僱員，以及需接受檢疫隔離而影響生計的香港居民。