【新冠肺炎】工聯會倡成立物流運輸關愛基金　引陳帆擔心開支過大

新冠肺炎疫情持續，工聯會今日（2日）就支援物流及交通運輸行業措施，約見運輸及房屋局局長陳帆。工聯會立法會議員陸頌雄會後指，該黨建議由政府及業界牽頭成立「物流運輸關愛基金」，以補助業界應付目前的困境。 港鐵早前公布沙中綫最新造價約為830億元，超支121億元，局方認為當中就項目管理費增加的13億元理據不充分，修訂委託費用預算為816億元。陳帆回應傳媒提問時表示，與港鐵商討時已多番表明協議未見重大修改，認為沒有理據增加顧問費；又指鐵路對市民出行重要，希望能得到議會的支持。

工聯會聯同物流、交通運輸行業人士約見陳帆。（翟睿敏攝）

陸頌雄形容，業界在經歷反修例風波及疫情後步入寒冬，有不少工友被放取無薪假期，希望僱主可體諒員工、共度時艱，「唔好算到咁盡」。

工聯會向陳帆建議，由政府及業界中的大公司如機管局及港鐵牽頭，成立「物流運輸關愛基金」，包括撥款為業界提供關愛補貼，以補助業界應付目前的困境。陸頌雄指，陳帆認為基金的方向不錯，但擔心要惠及10多萬從業員，涉及的金額頗大；陸頌雄就批評官員不應先顧慮難處，應做的事就要做。

他又提到，工聯會正為成立民間「緊急失業援助金」進行籌備工作，但強調政府亦應承擔此責任，與市民共度時艱

倡機管局為業界派發現金劵

民航事業職工總會會長張樞宏表示，機場客運量由每日20多萬下滑至2萬，以往依賴加班費的工友薪金下降1至3成，難以維持家庭開支，希望機管局能為工友提供現金劵，幫補用膳等的支出；另外因應疫情，建議機管局安排專車接送員工出入，以減低公共交通工具上的感染風險，及減低車費的負擔。

張樞宏指，陳帆對現金劵方案的態度正面， 將會約見機管局主席蘇澤光，與對方就方案積極溝通。

學童車業界批津貼杯水車薪

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華則指，自農曆年後就未曾開工的學童車沒有收入，是業界中的重災區，即使政府在「防疫抗疫基金」中為學童車提供1萬元津貼，但每月供車費達4萬，補貼可謂杯水車薪，希望政府能持續提升津貼至2萬元。

另外，政府在基金中為外判清潔公司的前線清潔工，提供每月1千元的津貼，惟陳兆華指，包括垃圾車在內的非外判公司未有一視同仁，希望政府同樣能為他們提供資助，以購置防疫用品。

因應疫情，近乎所有關口經已關閉，海港運輸業總工會主席蘇栢燦稱，很多司機被放無薪假甚或即時解僱，亦有中港司機從內地返港，擔心會令家人染病而不敢回家，希望政府能為司機提供場地休息或租屋津貼。