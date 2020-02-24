【武漢肺炎】政府為廣東及福建省港人免費送藥　工聯會將速遞藥物

政府表示今日（24日）會推出特別計劃，為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物，並會先處理處方藥物將於今年3月31日或以前耗盡的個案。 發言人又指，由於工聯會在內地設有辦事處及成熟的服務網絡，政府會委託工聯會為是次特別計劃義務提供服務，速遞費用全數由政府負擔。

政府表示今日（24日）會推出特別計劃，為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物。（李澤彤攝）

政府發言人表示，根據規例，14日天內曾在內地逗留任何時間的人士，須接受強制檢疫14天。在強制檢疫措施下，部份身在廣東省及福建省的港人不能如常來港覆診或在領取處方藥物後即日返回內地。即使在港的家屬可以代為取藥，亦因現有法例限制，未能以一般付運把處方藥物送往內地。

為解決他們面臨處方藥物不足的情況，特區政府推出特別計劃，為他們送遞處方藥物。

工聯會將速遞藥物予求助人士

發言人指出，工聯會將透過其本地及內地辦事處，代在醫管局和衞生署已有覆診預約的求助港人領取處方藥物，或收取其親友從醫管局、衞生署或私家醫生診所領取的處方藥物。

經核實及向有關政府部門申報後，政府會安排將藥物速遞到工聯會內地辦事處，並負責其中運費，再由工聯會內地辦事處速遞予個別求助人士。

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不會送遞其他物品

發言人說，計劃只限送遞港人所需用並由註冊醫生處方的藥物，而不會送遞任何其他物品，包括非醫生處方藥物及中藥。



同時，為確保較緊急、有必須藥物需要的個案能獲優先處理，計劃會先處理處方藥物將於今年3月31日或以前耗盡的個案。

速遞費用全數由政府負擔

發言人又說，是次送藥服務的速遞費用將全數由特區政府負擔，工聯會不會收取求助人或其家人任何服務費用。