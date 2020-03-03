【財政預算案2020】評分跌至40.2分　鍾劍華：警方增撥資源為關鍵

財政司司長陳茂波上周三（26日）宣讀《財政預算案》，香港民意研究所即日進行的民調顯示，評分為54.1分。惟今日（3日）民研發放首輪跟進調查，受訪者對《預算案》的評分下降至40.2分。民研主席鍾庭耀解釋，市民在消化了各種資訊及評論後的意向會有所差異。 民研研究所名譽總監鍾劍華分析指，警方增加撥款引起廣泛爭議，為評分下跌的關鍵。

公布後兩日 市民消化資訊後意向轉變

民研上月27至28日對512名市民進行電話訪問，研究《預算案》宣讀後兩日，市民在消化了各種資訊及評論後的意向轉變。與宣讀後即晚進行的民調作比較，受訪者對《預算案》的滿意率由46%下跌至28% ，評分由54.1分大幅下降至40.2分，創2008年有紀錄以來新低。

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中上層市民反對率愈四成 下層支持率57%

被問到是否支持立法會通過是次《預算案》，支持率及不支持率各佔39%，當中以18至29歲、超過7成的反對率為最高。研究亦發現，學歷愈高的受訪者反對率愈高，社會上層及中層人士的反對率亦分別超過四成，相反下層的支持率則高達57%。

民研主席鍾庭耀解釋，在經歷過政界評論及不同媒體的密集講解，市民對《預算案》加深認識，故滿意率與即晚有差異屬正常現象，惟是次的跌幅為歷年最高。

陳茂波倡立銷售稅 鍾劍華：諗吓都有罪

鍾劍華分析指，警方增加撥款引起廣泛爭議，當晚更有議員表明反對，為評分下跌的關鍵。他又稱，政府宣布大手筆全民派錢後，社會仍有如此大的負面反應，折射了派錢都收賣不了民心的政治現實，難以想像政府還有什麼招數可以挽回民心。

對於財政司司長陳茂波宣讀《預算案》後，即日民望勁升，甚至有指他有望成為特首人選，鍾劍華笑指看完今次的民調，中央可能會有「second thought（重新考慮）」。他解釋，陳茂波在立法會答辯的表現可能令其評分打折扣，近日更提出開徵銷售稅，直言在政府民望低落之時「諗吓都有罪」，是「自殺」行為。

願消費階層評分低 黃偉國：派錢無助建制選情

民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國就指出，陳茂波稱派1萬元是為了鼓勵消費，但最有可能消費的中上階層對《預算案》評分最低，認為對方弄錯對象。他續指若派錢是為了令出現民意危機的親政府團體有喘息機會，從而有利選情，從民調可見效果不大，未達到贏取民意支持的目的。