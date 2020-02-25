民研：林鄭支持度跌至個位數　學者批抗疫無採「香港人優先」

武漢肺炎肆虐下，港府應對惹不少市民怨言。香港民研2月中的民調顯示，特首林鄭月娥的民望指數全創新低，其中民望評分比兩星期前跌2分至負18.2分，支持率更跌至單位數的9個百分點，是特首支持率首次出現個位數。 此外，市民對港府信任淨值負62個百分點，為1992年有紀錄以來最低，反而對台灣政府的信任淨值急升23點至正10個百分點，是1996年來新高。中大社會科學院助理講師鍾樂偉分析指，當比較香港與其他國家、地區，港府明顯沒有將「香港人優先」，反之台灣方面的措施，「所有事以台灣人行先」，港人對其抗疫措施有信心。

香港民研2月中的民調顯示，市民對港府信任淨值負62個百分點，為92年有紀錄以來最低。（張浩維攝）

鍾樂偉表示，在處理疫情方面，澳門的措施果斷，令當地有明顯「保護罩」，但港府要到近日才對南韓封關，而對內地，則等到內地有自行封關，才達至近乎封關的效果。

他又提到，澳門在口罩供應有政府統籌，特首賀一誠會「講好多人話」，甚至有市民在網上稱，叫賀一誠管治香港。

特首支持率首跌至個位數

民調發現，特首林鄭月娥的評分亦破上任新低，比兩星期前跌2分至負18.2分，其支持率跌至單位數的9個百分點，是特首支持率首次出現個位數。林鄭的反對率為83個百分點，支持率淨值為負74個百分點，全部都是林鄭上任以來最差。

民研自1992年7月起制定的民情指數，以0至200分為限，現時38.5, 比2月急跌13.4分，亦是有紀錄的新低。今次的民調在2月17至19日期間，以電話調查1,008位18歲以上操粵語的香港市民。

新一份財政預算案明日公布，不少人關心政府會否派錢，以及派多少錢。鍾庭耀指，今次民調在2月17至19日間進行，而政府在2月14日已表示抗疫基金加碼至250億元，但民調結果並不算理想，派錢如處理得不好，更會有負面影響，反而認為如果在疫情應對上，政府與民間如多作溝通，才有助解決政府與民間互不信任。

鍾樂偉則表示，派錢的確較直接令市民受惠，認為希望派錢的聲音，亦反映大家對政府如何花錢無信心。