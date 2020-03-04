【新冠肺炎】何栢良讚港人疫境自強　料湖北返港人士最多25人確診

受俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情影響，世界各地加強警戒。世界衞生組織（WHO）衞生應急方案執行主任瑞安（Mike Ryan） 周一（2日）讚揚香港和新加坡未有「封關」，也可做好防疫工作。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指出，香港確診個案增幅相對慢，主要歸因於港人自己在防疫意識方面做得好，特區政府也做到部分有效政策，但總體來說仍是較緩慢、有疏漏。他又預期，首批由湖北接載回港的港人，部分或有染病風險，他估計最多或有25人確診。

何栢良指，港府在防疫措施上，予人「又慢又漏」感覺。（資料圖片）

何栢良指港府政策「又慢又漏」

何栢良指，南韓、意大利等國家的確診個案升得極快，幾乎是「火箭速度」，香港個案數升得較慢，得力於全香港人主動積極，「疫」境自強，始終香港有很多劏房等的惡劣居住環境，傳播病毒風險也很大。不過，港人過去兩個月內確實做得很好，未有確診個案前街上已有很多人戴口罩，有確診個案後更是九成半以上在公眾地方的人都有戴口罩；勤洗手、小心處理U型渠等的防疫措施，在民間亦已流行，認為香港人「值得讚」，否則疫情規模可能已超越沙士時期。

對於封關問題，何栢良憶述，其實在1月第三星期，內地疫情開始蔓延時，進出各省市已有很多限制，來港簽注亦已少了很多。他認為，香港政府也有做過一些好政策，如健康申報、訊息發放、隔離令等，但總體而言給人行政「又慢又漏」的感覺，即反應不夠敏捷，執行時亦有一些疏漏，他舉例指有人從香港經澳門到內地，再由內地經澳門返回香港，但政府未有追查。凡此種種，導致公眾對政府觀感仍是不佳，特首民望繼續探底。

何栢良又指，邊境控制措施對防疫相當重要，他曾和一些美國大學專家合作，進行統計模型分析，指如本港往返中國內地人流少於每日2000人次，疫情可望大幅紓緩。反之，如過境人流持續頻繁，像半年前一般，本港可能在短時間內和南韓、意大利疫情一樣嚴重。

料湖北回港有1%至5%人受感染

目前有數千名港人滯留湖北省。特區政府今日（4日）起展開行動，分批接回港人，預料首批有五百多人。何栢良指，在湖北省各市，現時確診人數佔人口約0.1%至0.5%不等，而最終實際感染數字很可能是這數字的10倍，即1%至5%。換算到約500名港人，他估計介乎5人至25人左右，日後可能會被發現受感染。

鄧家彪指，希望港人可通過武漢以外的其他機場回港。（資料圖片）

鄧家彪：交通有困難 冀從湖北其他機場接載港人

工聯會新界東總幹事鄧家彪在同一節目提到，有不少滯留湖北港人聯絡工聯會，當中七至八成都表示希望可盡快回港，也有不少人表示，除了藥物外，嬰幼兒用品、基本生活用品方面也非常不足。他又提到，許多滯留當地的人士屬收入中低家庭，手上現金不夠，又沒有內地銀行戶口，無法啟動手機支付，生活出現困難。

他提到，工聯會目前接觸到九百三十多宗個案，當中只有百多宗是來自武漢，其他都是湖北省其他地區；有人亦反映，由於當地公共交通切斷，即使自己是住在武漢機場區附近，也需要半個小時才能到機場，目前接送的服務基本上是點對點送人到機場；這批人回港後，又要即時安排進入檢疫中心。因此，鄧家彪表示明白整件事安排相當複雜不易。

不過鄧家彪指出，這批港人目前非常需要港府提供更詳盡的接送時間表。他表示，首批接送回港的人只是整體滯留湖北港人的兩、三成左右，有更多人希望了解政府接送的長遠安排，讓他們有所預算。

另外，他提到由於湖北省交通切斷，許多有需要的人都無法到武漢上機回港，例如工聯會接觸一名孕婦個案，由於前往武漢機場需要6個多小時，對她而言未必安全，因此放棄上機回港。鄧家彪建議，港府可考慮其他方案，例如和內地政府商討，通過湖北省其他機場將滯留港人送回；高鐵也是可以考慮的選項，只不過早前工聯會向港府提出後，當局仍是傾向利用機場，因為機場屬點對點，不會再經過其他省市引伸其他管理問題。