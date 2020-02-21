【武漢肺炎】政府終擬啟用超級電腦　何栢良：患者關係網迅速鎖定

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續擴散，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良連日來多番促請政府啟用「超級電腦」，以追蹤病人的接觸者及行蹤。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衞生署與警方今日（21日）商討啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS），追蹤本港武漢肺炎的傳播鏈。 何栢良表示，現時醫護依靠詢問患者來取得資料，做法「費時失事」；而「超級電腦」能有條不紊地整理所有與患者有關的人物關係及行蹤，比人手迅速及方便得多。

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衞生署與警方今日商討啟動「超級電腦」（MIIDSS），追蹤本港新型冠狀病毒肺炎的傳播鏈。據悉，由於目前社區染病個案增加，例如的士司機、涉及港珠澳大橋金巴的個案等，有關個案的染病關係或趨複雜，故需要以警方的超級電腦分析最新疫情趨向。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

何栢良表示，追蹤疫情非易事，遂一直堅持政府應好好運用超級電腦。他稱，超級電腦能利用跨平台、跨網絡進行資訊調查，有條不紊地整理所有與患者有關的人物關係及行蹤等，比人手優勝得多。

何續說，超級電腦的另一可取之處是其速度，「一分鐘就可以查到家庭關係，喺懷疑確診階段已經可以知道」。他舉例說：「如果政府一早啟用超級電腦，住太古城嘅54歲男人（第57宗個案）確診時，就可以追蹤到佢嘅83歲外母（第63宗個案）。咁外母喺屯門醫院接受髖關節手術前就會被發現，相關醫護人員同佢曾入住的骨科病房都唔駛受牽連而關閉咗。」

患者或刻意隱瞞資料

現時醫護人員主要靠詢問患者來取得資料，他形容此方法「費時失事、未必準確」，患者或因年紀大而記不清楚行蹤經過，亦可能故意隱瞞病史或旅遊史等，使用超級電腦便能將所有脈絡一目了然。

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政府控制疫情一直落後於形勢 猶如56k網速

被問及現在才啟用「超級電腦」是否太遲，何栢良稱，政府控制是次疫情的工作一直落後於形勢，他寄望政府「唔好再用56k速度（比喻56k電話線上網速度，遠低於寬頻上網）做嘢，能緊貼疫情發展。」

他建議，政麼應好好運用超級電腦，配合其他措施，追查滯留日本及湖北的港人情況。「例如鑽石公主號有65名港人確診，另外有部份乘客喺1月25日已經落船，當中有幾多係香港人？會唔會出現傳播鏈？政麼有無追查緊？在日本確診港人嘅密切接觸者，港府又係咪掌握佢哋情況呢？」

此外，何栢良又建議港府與舉辦日本旅行團或其他熟悉日本社會人脈的公司合作，協助支援或聯絡在日港人。