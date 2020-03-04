【新冠肺炎】林鄭致函武漢返港港人：強制檢疫為抗疫工作重要一環

武漢肺炎疫情持續，政府今（4日）明兩日派出共4班包機到武漢，接回滯留當地的其中500多名港人。特首林鄭月娥在facebook上載一封、致乘搭專機港人的信件，向由武漢返港人士交代政府安排，及解釋強制檢疫14日的需要。她又在帖文中提到，對比上月安排郵輪「鑽石公主號」上的港人回港，這次行動的規模更大、個人健康和公共衞生的要求更高。

3月4日，將乘坐第二班專機的港人抵達武漢天河機場，隊伍中有孕婦。（入境處提供）

信中提到，港府一直十分關心受疫情影響而滯留湖北的香港居民，一直透過駐武漢辦與當地港人保持聯繫，並提供送遞藥物等適切可行的協助；在中央的關心及情況許可下，決定安排包機分批接回滯留港人，而在湖北省政府的大力協助下，今明兩日首4班包機會先接走身處武漢市的居民，及身處其他地區但需盡快返港的人士，包括孕婦、嚴重病患及文憑試應屆考生，會為其他仍身在湖北省的港人逐步作出適當安排。

林鄭強調，政府高度重視此次工作，已委派政制及內地事務局局長聶德權及入境處處長曾國衛，親身帶領一支隊伍到武漢天河國際機場打點一切，衛生署及醫管局亦會派員在專機上照顧港人的健康需要。林鄭續指，為保障由武漢返港港人及其家人的健康，以及符合防疫的需要，要求返港人士回港後馬上入住檢疫中心14日接受強制檢疫，隨信附上衛生署的指引。

林鄭對有關港人希望盡快回家表示理解，惟因憑疫情仍然嚴峻，希望大家理解強制檢疫的需要，又表示保障香港居民的健康是政府的責任，會盡力為有關人士提供所需的支援及協助，呼籲要保持個人衛生。

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林鄭：規模較「鑽石公主號」行動更大

林鄭又在帖文中提到，由於團隊今次即日往返武漢，行動前的準備工夫較從郵輪「鑽石公主號」上接走港人更加慎密，規模更大、個人健康和公共衞生的要求亦更高，對首班包機已順利抵港表示高興，機上百多名乘客將入住駿洋邨檢疫中心。

她續指，政府行動團隊這兩天將竭盡所能，安排500多名市民回家，而其後跟進的檢疫中心團隊會細心照顧他們在接受強制檢疫期間的生活，希望有關人士理解強制檢疫，是目前抗疫工作中重要的一環。