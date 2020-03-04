【新冠肺炎】建制泛民同訪美　梁繼昌盼了解人權法案如何實施

美國去年11月通過《香港人權與民主法案》後，本周首次有建制派及泛民中人獲美國智囊邀請訪美，其中建制派將由4名行政會議成員任代表，泛民包括立法會議員梁繼昌、譚文豪及莫乃光。 梁繼昌指，希望透過會面探討美國的《香港人權與民主法案》、《香港關係法》，及港美經貿發展關係等議題，特別是相關法案將如何實施。他又表示，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森、工黨副主席李卓人近日因涉參與示威活動被捕，認為3人為美國政界所熟識，而律政司的檢控方針，與處理佔中時分別大，「用盡檢控的權力」，相信令美國對港看法，一定會有負面影響。

梁繼昌指，政府已有新的採購指引，價值1,000萬元以下購買單，換算約2萬至3萬個口罩左右，可更快完成有關程序。（周禮希攝）

梁繼昌指，他相信譚文豪及莫乃光在美國一定會提到本港自由、民主倒退的情況，如新聞自由、集會自由、警權制約等，而他則會提到，由他建議的本港大學畢業生到先進國家工作、交流，讓他們在外國3至4年，取得專業資格的計劃。

或談及港美抗疫合作空間

他估計，今次行程亦會談及中美關係，相信這與香港的密不可分，需要小心處理。他亦關心，本港在抗疫工作上，與美方有否合作空間，例如在美留學港生暑假是否可以回港、有試驗的新冠病毒疫苗可否送港等。

梁繼昌表示，暫未確定在美國將與誰人見面，但應包括智庫、具影響力的學者，及美國對亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）。他又指，除了建制派外，港府駐華盛頓經貿辦亦有官員將出席。

梁繼昌1萬口罩贈會計師

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐下，本港不少工作都轉為「在家工作」，避免人群聚集。但需要到不同公司內部的核數師，面對無法留家及無法到內地核數的雙重困難。梁繼昌在由會計師及銀行家組成的團隊協助下，從波蘭購入1萬個口罩，並寄送給本港的會計師。

梁繼昌指，政府已有新的採購指引，價值1,000萬元以下購買單，例如約2萬至3萬個口罩左右，可更快完成有關程序。

梁繼昌指，本港會計界不少工作都涉及內地公司，包括內地經營公司。他指，如果要經由本港會計師赴內地審核，將增加了公司及核數師的風險。他又說，雖然證監會已表示，74%內地公司已答應將核數帳目交到本港，但他認為，如果數字有任何差異，需要改動都會造成困難，故他建議，將提交本季度財務報表的期限，延長至4月30日，他會繼續向財經事務及庫務局局長劉怡翔跟進。