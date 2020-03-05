辦事處寫「藍絲與狗不得內進」　區議員遭電話恐嚇稱「要斬死他」

今日（5日）網上流傳一張相片，稱長沙灣社區力量區議員李文浩辦事處貼上標語，指「本辦事處不為任何藍絲提供服務」，「藍絲與狗不得內進」。 長社力在facebook表示，影片流傳之後李文浩收到電話恐嚇，不單止以文字短訊形式留下粗言穢語，更多次打電話恐嚇要斬死李文浩。

網上流傳李文浩區議員辦事處門口的照片，引來藍絲指罵，李文浩甚至收到死亡恐嚇電話稱要斬死他。（網上圖片）

辦事處指不為藍絲提供服務

今日網上流傳一張相片，據稱是長沙灣區議員李文浩辦事處外拍攝。照片顯示，除了泛民議員辦事處常見的「光復香港 時代革命」標語之外，該處另有「本辦事處不為任何藍絲提供服務」，「藍絲與狗不得內進」字樣。

圖片經「藍絲網媒」報道，傍晚更有「藍絲Youtuber」拍片斥李文浩是人渣，消息下午起在藍絲群之中流傳。

長社力facebook晚上帖文，表示收到藍絲不停打電話騷擾，指對方稱要斬死李文浩。帖文亦表示，藍絲稱要斬死他「由幾年前講到而家，李文浩依然健在，你唔悶我哋都悶啦」。另外，亦有人向長社力facebook傳出粗言穢語的訊息。

由於電話線被佔，長社力表示暫時只能提供有限度地區服務。

不止一人致電稱要斬死李文浩

李文浩接受《香港01》查詢時證實相片真確。他表示之前都有被騷擾，但今日下午起變得頻密，而且收到不止一個人稱要斬死他。

至於人身安全問題，李文浩指自己並不害怕。

長社力表貼出圖片，顯示傍晚收到頻密的電話騷擾。

選舉前宣傳物品亦曾被破壞

長社力是2015年成立的傘後地區組織，李文浩曾參與2015年區議會選舉，當時以百多票落敗。2019年捲土重來勝出。

過去李文浩亦曾受到騷擾，去年10月、選舉前，李文浩在區內擺街站時遇襲，損失兩枝旗幟，並無受傷。到了11月初，李文浩在區內的宣布海報被人畫花，其中部份海報在店內張貼，破壞者僅緊畫花店舖的玻璃。