【新冠肺炎】日本停免簽入境旅議會料影響120團　泰國團如常出發

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球肆虐，日本當局宣布下周一（9日）起對來自中國及韓國入境旅客隔離兩周，包括港澳旅客，亦暫停港澳旅客免簽證入境。 旅遊業議會總幹事陳張樂怡今日（6日）表示，日本是港人熱門旅遊聖地，暫停免簽證入境對本港旅行社造成很大影響，估計有120個旅行團受影響，涉及約2200人。至於泰國的情況，旅議會已向泰國旅遊局求證，對方澄清檢疫措施只限泰國外遊後返國公民，不適用於外國旅客，故本港旅行團可繼續成行。

日本是港人熱門旅遊聖地，旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，暫停免簽證入境對本港旅行社造成很大影響，估計有120個旅行團受影響，涉及約2200人。（美聯社）

陳張樂怡在港台節目上表示，自從去年6月起，入境團人數已有下跌趨勢，今年受疫情影響，令報團外遊人數急跌，對旅行社造成很大打擊，估計至今已取消近4千個旅行團。

對於日本當局宣布暫停港澳旅客免簽證入境，陳張樂怡說，已報團之人士一般可選擇退款，或保留團費半年；至於泰國的情況，旅議會已向泰國旅遊局求證，對方澄清檢疫措施只限泰國外遊後返國公民，不適用於外國旅客，故本港旅行團可繼續成行。

陳張樂怡估計，復活節假期的旅遊業應不會好轉，她亦不看好在暑假期間會復甦，加上旅行社的開支重，坦言現時正經歷非常嚴峻的時期，但暫時未見有結業潮。