【新冠肺炎】日本停港人免簽證　旅行團相繼取消　導遊嘆：死到直

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，日本今日（5日）宣布，下周一（9日）起對來自中國及韓國入境旅客，實施兩周隔離措施，亦暫停港、澳旅客免簽證入境安排。 消息一出，有旅行社決定取消明日起至3月底的所有日本旅行團。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，受疫情影響，業界生意原已「死到直」，現在無疑是雪上加霜。

對於日方暫停香港人免簽證入境的消息，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，無疑令旅遊業界雪上加霜，「本身已經死到直」。她指，過年後疫情爆發，多個旅行團已相繼取消，「不少歐洲團都延至年底，10月打後，都唔關人哋封唔封，依家開住道門，你都唔敢去。」

她指，原有熟客打算3月到日本看櫻花，一團三十多人，「報晒名，但過年後都取消晒。」梁透露，日本團領隊「好景」時，月收入可高達10萬，惟去年開始，收入已有所影響大減五成，現時多間旅行團相繼取消，「無團跌到零收入。」



香港註冊導遊協會主席王維永則表示，對業界影響極大。他表示，日本實施限制後，出團會「更加無地方去」，料印尼、印度、柬埔寨等或成替代地點，但明言吸引力不及日、韓大。他認為，若帶團導遊仍有過去的三成收入「已經算好好」。至於業界會否有結業潮，他認為3月是相當關鍵的時間點，需視乎疫情發展。

康泰決定取消明日起（6日）至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團。（資料圖片）

​康泰取消15日本旅行團



康泰發言人表示，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，顧客對此有所憂慮，擔心毋法如期出行，因此決定取消明日起（6日）至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。發言人指，至於4月1日或以後出發的日本旅行團，會於稍後再作安排。



縱橫遊亦宣布由下周一（9日）至31日，將取消所有日本團，涉及十多團約300位客人。另外，EGL東瀛遊亦決定取消下周一（9日）至31日期間所有日本旅遊產品，約1500人受影響。東瀛遊又指，現仍有約15個旅行團及自由行客人在當地，合共約350人。

保安局表示，港府剛接獲日本駐港領事館的口頭通報，將會由3月9日起暫停對香港特區護照持有人的免簽安排，從香港前往日本的所有人（包括日本居民）須接受14天的檢疫，措施有效至3月底，但具體詳情仍有待日本駐港領事館進一步解說。