【新冠肺炎】工聯會助港府送藥內地　黃國健批涂謹申酸氣沖天抹黑

特首林鄭月娥委託工聯會，協助港人寄藥去廣東省及福建省，協助因疫情肆虐而無法返港之人士。民主黨涂謹申早前質疑，港府此舉，是為了協助工聯會的選舉工程。工聯會立法會議員今日（6日）澄清，所有費用由工聯會自資支付，批評涂謹申「吃不到的葡萄是酸的」，形容他抹黑工聯會。 工聯會黃國健指涂謹申「酸氣沖天」，呼籲泛民議員同心協力對抗疫情，不要在旁指手劃腳，強調工聯會本身在內地有服務網絡，因而獲港府邀請協助，又指工聯會一直本着服務精神，並不着眼於任何利益。

工聯會呼籲泛民議員同心協力對抗疫情。(周禮希攝)

黃國健指，不少居於內地港人，一向需要回港就醫、取藥，但在港已無居所，無地方自行隔離，港府因而希望向他們寄藥協助。

對於涂謹申指他們送藥是選舉工作，黃國健批評涂的言論不負責任，感到非常遺憾。黃又指送藥到內地程序繁複，需要雙重清關，並非如涂謹申所言僅郵寄便可，質疑他是否成功送藥。

工聯會何啟明續指，送藥到內地，無法直接由個人郵寄，否則有機會被扣關，需要有藥劑師檢定、處方。

涂謹申早前表示，他曾協助市民透過香港郵政寄藥去湖北省天門市、廣西省桂林陽朔及廣東省東莞市，郵費由150元至210元不等，希望政府能一視同仁，資助所有港人寄藥去內地所有省市。