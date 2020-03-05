【新冠肺炎】為在內地港人送藥　林鄭訪工聯會打氣　親接市民來電

工聯會早前與政府合作，利用工聯會在內地的服務網絡，為身在內地的港人送上處方藥物。特首林鄭月娥今天到工聯會為在場職員打氣，「我今日去為工聯會的朋友打氣，多謝他們為市民做事，自己亦接聽了幾個市民來電，更好了解市民受疫情的影響。」 據林鄭月娥發布的片段，她親自接聽熱線電話，向求助人士黃先生稱：「喂，我係特首。」並向對方說：「最緊要努力打贏呢場仗！」

林鄭月娥今天在facebook發文，指受疫情和強制檢疫安排影響，一些身在內地的港人（特别是參加了社署「廣東計劃」和「福建計劃」的長者），難以如常回港覆診或領取處方藥物，雖然家屬都能代為取藥，但因法例限制而未能將藥送往內地，為解決他們的困難，政府和工聯會早前合作，利用工聯會在內地的服務網絡，將藥送到在內地的港人手中。

林鄭指出，送藥服務的速遞費用由特區政府負擔，工聯會則分文不收，義務為港人提供支援，過去兩個多星期，已有約1200名人士受惠。

林鄭稱，今日她到工聯會，為工聯會的朋友打氣，多謝工聯會為市民做事，又稱「自己亦接聽了幾個市民來電，更好了解市民受疫情的影響」。

修例風波去年六月爆發，一度傳出特首林鄭月娥遭工聯會議員以粗口指摘，故雙方關係一直備受關注。