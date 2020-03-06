【新冠肺炎】盧偉國聯同政府官員　到檢疫中心地盤向工友派贈口罩

工程界立法會議員、經民聯盧偉國接連兩日聯同政府代表，到多個檢疫中心地盤視察，今日（6日）先後到竹篙灣、鯉魚門公園度假村及西貢戶外康樂中心地盤視察，並向地盤員工派贈共3千多個由「人間有情慈善基金」提供的口罩。

盧偉國接連兩日聯同政府代表，到多個檢疫中心地盤視察。（資料圖片／余俊亮攝）

盧偉國接連兩日聯同政府代表，到多個檢疫中心地盤視察，並向地盤員工派贈共3千多個由「人間有情慈善基金」提供的口罩；盧偉國指，捐贈者意願是用以支持前線工程人員。

盧偉國今早率先聯同土木工程拓展署署長劉俊傑，及土木工程處處長卜國明到竹篙灣政府用地，視察由「中國港灣」負責的檢疫中心地盤。盧偉國引述駐地盤工程師指，項目於2月中旬啟動時，該地盤還是一片雜樹野草，為緊急完成任務，工程班子日以繼夜拚搏，提供100個臨時單位，以及醫護人員設施、控制中心、警務與消防用地等。

及後盧偉國與建築署署長林余家慧，先後到鯉魚門公園度假村及西貢戶外康樂中心視察。鯉魚門檢疫中心前期的118個單位已在上月28日交付使用，現在正另建造234個單位。駐地盤工程師解釋，鯉魚門度假村依山以建，要擴闊狹窄的上落山道路並不容易；在防疫工作上，工程團隊有派駐專科醫生在場，地盤人員出入亦設專車。

盧偉國昨日則聯同建築署副署長何永賢，到訪八鄉少年警訊中心地盤，該項目能提供共208個檢疫用的單位，並設有獨立浴室、空調及基本家具。