【新冠肺炎】葉建源：尚有一位DSE考生滯留武漢　或錯過考試

政府日前安排4班包機前往武漢，接載469名滯留湖北省的港人，當中包括應屆文憑試（DSE）考生。 立法會教育界議員葉建源今日（6日）透露，有1名應屆文憑試考生因體溫未能通過檢查而未能乘坐包機，目前該學生正在當地酒店進行隔離。 由於本月27號就是本屆文憑試第一個筆試考核日，葉建源指該考生或會錯過考試。

最少3名應屆文憑試考生已回港

葉建源表示，在他聯絡的學生名單當中，有3位應屆文憑試考生已經乘坐包機回到香港，對此感到欣喜。而這3位考生返港後即使需要經過14日的隔離，但依然趕得及參與本月27日的第一次筆試。

冀滯留港生趕得及27日前完成隔離

葉建源認為，如果該名滯留的考生身體良好，政府應盡快安排他回港，「最好佢27日可以經歷完隔離期」，否則該名考生只能盡量參與餘下考試。如果該名考生趕不及參與考試，葉建源表示他或需要向考評局申請用校內成績評估缺席科目的評級，又認為他符合申請的資格。

尚有60多名學生仍在湖北各地

不過葉建源稱，希望該名考生能返港考試，因為校內成績評估最高只能得到5級，並不能得到5星或5星星級別。

葉建源又指，現時依然有許多中小學生及其家人滯留在湖北省，以他所知尚有60多名學生散落在湖北省不同城市。就此他希望特區政府能夠克服困難，盡快安排散落在湖北省各處的滯留港人返港。