【新冠肺炎】DSE如期舉行　調查指逾九成學生認為政府應延期考試

新型冠狀病毒肺炎肆虐，中學生連線及中學時政於今日（5日）就政府的防疫工作，致社會的民生問題，以及教育局對停課的安排，要求政府正視問題，聆聽學界聲音。 兩學生組織於2月8日對中學生進行《中學生抗疫運動》問卷調查，顯示超過99%的學生認為政府防疫措施不足；亦於2月25日開設「要求教育局延遲香港中學文憑試」聯署，共收集26,952個簽名。

北區區議員、教育工作者蔣旻正指，曾在區議會向教育局提出支援考生和公布樣本考卷的提案，卻被指責與事實不乎和刻意誤導。（歐陽德浩攝）

中學生連線及中學時政於2月8日，對中學生進行《中學生抗疫運動》問卷調查，一共獲得14,868則回應。結果顯示超過99%的學生認為政府防疫措施不足，98%認為政府應全面封關。復課及DSE安排方面，92%學生認為當內地及香港疫情同時受控時，方可復課，亦有超過85%的應屆考生認為應延期舉行。

學生組織亦於2月25日開設「要求教育局延遲香港中學文憑試」聯署，截至本月3日，共收集26,952個簽名，近1.4萬個來自應屆DSE考生，其餘來自非應屆考生、大專生、家長和教師。

區議員：質疑教育局能否提供足夠的課室和禮堂

北區區議員、教育工作者蔣旻正表示，應屆生同時應付DSE和個人防疫，身處人生最大壓力的階段。他回想小時候常到自修室準備考試，現在學校停課、自修室關閉，因此對教育局的措施感到非常遺憾。

蔣指，曾在區議會向教育局提出支援考生和公布樣本考卷的提案，卻被指責與事實不乎和刻意誤導。他亦指停課但不停DSE的措施不合理，質疑若考生間隔一米距離，教育局能否提供足夠的課室和禮堂。

中學生連線及中學時政提出五大訴求，同時要求政府重新檢視決定，延遲DSE考試，直至本港兩星期內沒有新增個案。（歐陽德浩攝）

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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發言人：考生可吃退燒藥避開體溫檢測

中學生連線發言人Y認為教育局的措施存漏洞，跨境考生因健康問題缺席考試，按現有機制評估成績，並有機會獲得第五級成績，但平日成績不能代表考試臨場的表現，指措施有失公允。

他亦指考生被要求自行填寫健康申報表的成效存疑，因考生準備多年不願放棄考試，亦能吃退燒藥避過體溫檢測，無法核准考生染病的症狀。

中學生連線發言人Y認為教育局的措施存漏洞，如要求自行填寫健康申報表、跨境考生因健康問題缺席考試將按機制評估成績等。（歐陽德浩攝）

提出五大訴求 延遲DSE考試

因此兩學生組織提出五大訴求，包括教育局宣布無限期停課直至疫情受控、選用遠離民居的地方作隔離營、全面封關、阻止劣質口罩流入市面、監控藥房以防止炒賣防疫用品。

同時要求政府重新檢視決定，延遲DSE考試，直至本港兩星期內沒有新增個案。而下一步行動將視乎政府的回應再作考慮。